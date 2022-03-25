Було – Стало: український блогер у колажах показує "русскій мір" у дії

Маємо надію, що нікого в Україні не потрібно переконувати, що "русскій мір" зовсім не про мир. Якщо ви досі маєте якісь сумніви, то колажі від цього блогера повинні розвіяти їх.

У своєму інстаграмі Андрій Гупса викладає промовисті колажі. На них можна побачити українські будівлі до нападу Росії та те, що від них залишилося зараз.

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Так виглядає "русскій мір" у дії

На фотоколажах можна побачити і зруйнований Драмтеатр у Маріуполі, і офісну будівлю у Харкові, і площу Свободи у цьому ж місті, і зруйнований вщент торговий центр у Києві.

Усе це – наслідки "русского міра". І нехай бодай хтось бодай наважиться вам сказати, що росіяни прийшли нас рятувати. Посилайте відразу ж у напрямку того самого корабля. З такими людьми розмова має бути короткою!

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