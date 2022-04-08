"А ми вистоїмо": фото Маріуполя до і після вторгнення окупантів

Кривава війна, яку розпочала Росія нападом на Україну, перетворила чимало наших міст у руїни та забрала життя тисяч людей. І Маріуполь опинився у цьому болючому списку. Як виглядало місто до зустрічі з окупантами і після – дивіться далі.

Маріуполь переживає блокаду та гуманітарну блокаду, у місті тривають зачистки та вуличні позиційні бої, у яких захисники намагаються відтягнути на себе сили російських окупантів. Масштаби трагедії у місті небачені, а ситуація погіршується з кожним днем. У Маріупольській міській раді вирішили показати, яким було місто до і після кривавого і жорстокого вторгнення російських військ.

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Ось так "руській мір" перетворює яскраві успішні міста на руїну. Тому що заздрять. Тому що "кто разрешил вам красіво жить?". А ми вистоїмо. Переможемо. І все відбудуємо. Без варіантів, – наголошують у повідомленні.

Світ ніколи не має пробачити чи забути страшні злочини російських окупантів в українських містах.

Маріуполь до нападу російських військових:

Маріуполь після нападу російських військових:

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