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У паризькому Луврі "оживили" Мону Лізу: дивіться відео

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Мона Ліза в 3D - фото 1
Мона Ліза в 3D / stirworld

Дивіться, як виглядає Мона Ліза в 3D. Такого ви ще точно не бачили!

Лувр співпрацює з HTC VIVE Arts для створення свого першого експоната у віртуальній реальності.

І ще: Легендарна Мона Ліза да Вінчі на межі зникнення: фотофакт

Експонат отримав назву "Мона Ліза: за склом", він використовує інфрачервоні, рентгенівські і рефракційні дані для візуалізації культового портрета в 3D і визначення того, як вона могла виглядати в русі.

Художники, які спеціалізуються на віртуальній реальності працювали з фахівцями з музею, щоб показати роботу Леонардо да Вінчі, під час найбільшої виставки робіт великого майстра. Через купу людей, яких музей приваблює щороку, відвідувачам часто надається лише 30 секунд, щоб подивитися картину.

Читайте також: Реальна Мона Ліза у метро: фото, яке здивувало Reddit

Джерело: stirworld
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