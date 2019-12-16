У паризькому Луврі "оживили" Мону Лізу: дивіться відео

Дивіться, як виглядає Мона Ліза в 3D. Такого ви ще точно не бачили!

Лувр співпрацює з HTC VIVE Arts для створення свого першого експоната у віртуальній реальності.

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Експонат отримав назву "Мона Ліза: за склом", він використовує інфрачервоні, рентгенівські і рефракційні дані для візуалізації культового портрета в 3D і визначення того, як вона могла виглядати в русі.

Художники, які спеціалізуються на віртуальній реальності працювали з фахівцями з музею, щоб показати роботу Леонардо да Вінчі, під час найбільшої виставки робіт великого майстра. Через купу людей, яких музей приваблює щороку, відвідувачам часто надається лише 30 секунд, щоб подивитися картину.

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