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Apple показала київський квартал на презентації нового iPad

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ЖК Комфорт Таун від KAN Development - фото 1
ЖК Комфорт Таун від KAN Development / kandevelopment

Компанія Apple на презентації нового iPad показала фото київського житлового комплексу. Імовірно, це ЖК Комфорт Таун від KAN Development.

Київський квартал ЖК Комфорт Таун показали під час презентації нових можливостей по обробці відео, які будуть доступні в новій операційній системі для iPad.

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Apple показала київський квартал на презентації нового iPad - фото 354176

Нагадаємо, в iPad 7-го покоління буде 10,2-дюймовий Retina-екран з процесором А10 Fusion. Нова версія iPad OS має оновлений інтерфейс. Спрощену роботу з багатозадачністю і можливістю роботи з Apple Pencil. Автономність заявлена ​​на рівні 10 годин. Ціна в США заявлена ​​від 329 доларів.

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Джерело: ain
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