Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми

У вівторок, 10 вересня відбулася презентація нових продуктів Apple, серед яких і довгоочікувані iPhone XI. Але щось пішло не так і користувачі мережі висміяли нові смартфони у численних мемах.

Презентацію вперше транслювали не тільки на офіційному сайті компанії, але і на Youtube. У перші хвилини до трансляції приєдналися понад мільйон глядачів, однак очікування багатьох користувачів мережі так і не виправдалися. Через це в інтернеті з'явилося безліч кумедних мемів, які присвячені новим iPhone.

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Відзначимо, що новинки Apple отримали відразу три версії: бюджетний iPhone 11 зі здвоєним модулем основної камери, а також iPhone 11 Pro та топовий iPhone 11 Pro Max з трьома камерами. Саме це й стало головною підставою для жартів у мережі!

it looks like willy wonka’s fucking glasses who told apple this was a good idea #AppleEvent pic.twitter.com/CgY6boA6Kd — marina (@shitformari) September 10, 2019

This is what u look like if u take a picture with iphone 11 pro max #AppleEvent pic.twitter.com/Vu2qxDQcvo — (@Shehriful) September 10, 2019

Public: you can’t just add another camera and call it a new iPhone@Apple: sure we can. #AppleEvent



Public: pic.twitter.com/BA9bwyepeb — Karan Sheth (@karantlytweetin) September 10, 2019

Новый iPhone be like pic.twitter.com/2T7ZGbmbvH — ведьма валера (@witchscience) September 10, 2019

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