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Apple Серіал Кріпосна

Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми

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Найкращі меми про iPhone XI - фото 1
Найкращі меми про iPhone XI / Twitter

У вівторок, 10 вересня відбулася презентація нових продуктів Apple, серед яких і довгоочікувані iPhone XI. Але щось пішло не так і користувачі мережі висміяли нові смартфони у численних мемах.

Презентацію вперше транслювали не тільки на офіційному сайті компанії, але і на Youtube. У перші хвилини до трансляції приєдналися понад мільйон глядачів, однак очікування багатьох користувачів мережі так і не виправдалися. Через це в інтернеті з'явилося безліч кумедних мемів, які присвячені новим iPhone.

Тут більше: Представлено нові iPhone 11: технічні характеристики й особливості смартфонів

Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми - фото 354180

Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми - фото 354183

Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми - фото 354185
Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми - фото 354184

Відзначимо, що новинки Apple отримали відразу три версії: бюджетний iPhone 11 зі здвоєним модулем основної камери, а також iPhone 11 Pro та топовий iPhone 11 Pro Max з трьома камерами. Саме це й стало головною підставою для жартів у мережі!

Читайте також: Стала відома вартість iPhone XI: ціна вас здивує

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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