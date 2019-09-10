Представлено нові iPhone 11: технічні характеристики й особливості смартфонів

10 вересня компанія Apple провела масштабну презентацію своїх "яблучних" продуктів. Крім оновленого iPad та Apple Watch виробник показав відразу три смартфони. Чим же вразили новинки – читайте далі!

Нові iPhone 11 отримали відразу три версії: бюджетний iPhone 11, iPhone 11 Pro та топовий iPhone 11 Pro Max.

iPhone 11 онлайн трансляція: дивіться разом з нами презентацію нових смартфонів від Apple

Діагоналі екранів:

iPhone 11 – 6,1 дюйма.

iPhone 11 Pro – 5,8 дюйма.

iPhone 11 Pro Max – 6,5 дюйма.

iPhone 11

Це логічне продовження iPhone XR. Смартфон зовні не сильно відрізняється від попередника. Єдине, що його може "видати" – здвоєний модуль основної камери, а також нові кольори. Смартфони досі яскраві, але не настільки.

Стосовно камер, то смартфон отримав звичайну камеру та ширококутну оптику. Це означає, що компанія прислухалася до побажань користувачів смартфонів XR. Зауважимо, що XR міг робити портрети навіть на одну камеру, тому логічно, що другий об'єктив у iPhone 11 став ширококутним.

iPhone 11 став наступником iPhone XR

Також потішила наявність Night Mode, яка дозволить робити відмінні фото в умовах недостатнього освітлення. Втім, чи з'явиться він у попередніх моделях компанії – невідомо.

За продуктивність відповідає процесор A13 Bionic. Він, традиційно, став ще потужнішим, ніж попереднє покоління. Ураховуючи роздільну здатність екрана iPhone 11 стане найпродуктивнішим iPhone з-поміж тих, які представили сьогодні. Стосовно автономності, то iPhone 11 працює на 1 годину довше, ніж XR.

За iPhone 11 попросять 699 доларів. Це на 50 доларів дешевше, ніж коштував XR торік.

iPhone 11 Pro та Pro Max

Це найтоповіші і найпродуктивніші iPhone з-поміж тих, які колись показувала компанія Apple. Під час презентації зауважили, що пристрої підійдуть для тих, хто мріє про найкрутіший і найпотужніший смартфон на ринку. Дисплеї отримали діагональ 5,8 і 6,5 дюйма відповідно.

За продуктивність відповідає той же мобільний процесор A13 Bionic. Це підтверджує гіпотезу про те, що найпродуктивнішим залишиться iPhone 11. Процесор отримав 4 ядра, які працюють на пониженій тактовій частоті під час виконання звичайних завдань. Основні два ядра – високопродуктивні, які запускатимуться під час виконання складних завдань або мобільного геймінгу.

Камери iPhone 11 Pro та 11 Pro Max вас вразять

Автономності теж приділили немало уваги. До прикладу, 11 Pro зможе працювати на 4 години більше, ніж XS, а 11 Pro Max працюватиме на 5 годин більше, ніж XS Max.

Камер тепер три. Звична, телемодуль, а також ширококутний. Цілий набір, до якого компанія Apple йшла не один рік. Цікаво, що смартфон щоразу робитиме фото відразу на три модулі, аби ви могли згодом вибрати собі той кадр, який сподобався.

iPhone 11 Pro коштуватиме від 999 доларів США, а 11 Pro Max – від 1199 доларів.

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