На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Представлено нові iPhone 11: технічні характеристики й особливості смартфонів
-
- 50
10 вересня компанія Apple провела масштабну презентацію своїх "яблучних" продуктів. Крім оновленого iPad та Apple Watch виробник показав відразу три смартфони. Чим же вразили новинки – читайте далі!
Нові iPhone 11 отримали відразу три версії: бюджетний iPhone 11, iPhone 11 Pro та топовий iPhone 11 Pro Max.
iPhone 11 онлайн трансляція: дивіться разом з нами презентацію нових смартфонів від Apple
Діагоналі екранів:
- iPhone 11 – 6,1 дюйма.
- iPhone 11 Pro – 5,8 дюйма.
- iPhone 11 Pro Max – 6,5 дюйма.
iPhone 11
Це логічне продовження iPhone XR. Смартфон зовні не сильно відрізняється від попередника. Єдине, що його може "видати" – здвоєний модуль основної камери, а також нові кольори. Смартфони досі яскраві, але не настільки.
Стосовно камер, то смартфон отримав звичайну камеру та ширококутну оптику. Це означає, що компанія прислухалася до побажань користувачів смартфонів XR. Зауважимо, що XR міг робити портрети навіть на одну камеру, тому логічно, що другий об'єктив у iPhone 11 став ширококутним.
Також потішила наявність Night Mode, яка дозволить робити відмінні фото в умовах недостатнього освітлення. Втім, чи з'явиться він у попередніх моделях компанії – невідомо.
За продуктивність відповідає процесор A13 Bionic. Він, традиційно, став ще потужнішим, ніж попереднє покоління. Ураховуючи роздільну здатність екрана iPhone 11 стане найпродуктивнішим iPhone з-поміж тих, які представили сьогодні. Стосовно автономності, то iPhone 11 працює на 1 годину довше, ніж XR.
За iPhone 11 попросять 699 доларів. Це на 50 доларів дешевше, ніж коштував XR торік.
iPhone 11 Pro та Pro Max
Це найтоповіші і найпродуктивніші iPhone з-поміж тих, які колись показувала компанія Apple. Під час презентації зауважили, що пристрої підійдуть для тих, хто мріє про найкрутіший і найпотужніший смартфон на ринку. Дисплеї отримали діагональ 5,8 і 6,5 дюйма відповідно.
За продуктивність відповідає той же мобільний процесор A13 Bionic. Це підтверджує гіпотезу про те, що найпродуктивнішим залишиться iPhone 11. Процесор отримав 4 ядра, які працюють на пониженій тактовій частоті під час виконання звичайних завдань. Основні два ядра – високопродуктивні, які запускатимуться під час виконання складних завдань або мобільного геймінгу.
Автономності теж приділили немало уваги. До прикладу, 11 Pro зможе працювати на 4 години більше, ніж XS, а 11 Pro Max працюватиме на 5 годин більше, ніж XS Max.
Камер тепер три. Звична, телемодуль, а також ширококутний. Цілий набір, до якого компанія Apple йшла не один рік. Цікаво, що смартфон щоразу робитиме фото відразу на три модулі, аби ви могли згодом вибрати собі той кадр, який сподобався.
iPhone 11 Pro коштуватиме від 999 доларів США, а 11 Pro Max – від 1199 доларів.
Читайте також: Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple
- 10 вересня
-
21:555 правил відмінного сексу в душі: спробуйте вже сьогодні
-
21:40Представлено нові iPhone 11: технічні характеристики й особливості смартфонів
-
21:23Як відновитися після важких тренувань: прості поради
-
21:0011 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:40Серіал Кріпосна 2 сезон 11, 12 серія: дивитись онлайн драму СТБ
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:29Huawei розповів про можливості камер майбутнього Mate 30 Pro
-
20:13У Tesla з'явиться батарея з рекордним ресурсом
-
20:10iPhone 11 онлайн трансляція: дивитись презентацію нових смартфонів від Apple
-
19:59Один з головних мемів року користувачі мережі перенесли в реальне життя: кумедні фото
-
19:43Названо найкориснішу рибу для щоденного раціону
-
19:29Названо головний колір 2020 року
-
19:13ZMI представила бюджетну і надзвичайно компактну зарядку для смартфонів
-
18:58Віка з НеАнгелів розбурхала мережу пікантним знімком в бікіні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:43Засновник Alibaba мільярдер Джек Ма покинув пост глави компанії
-
18:30Comic Con Ukraine 2019 доведе, що допомагати іншим – весело: 5 соціальних ініціатив фесту
-
18:21Перший кнопкодав: названо ім'я порушника у Верховній Раді 9-го скликання (відеофакт)
-
18:14BMW показала вражаючий шоукар Concept 4: ефектні фото
-
18:05Гороскоп на 11 вересня 2019: Овнів і Скорпіонів чекає успіх
-
18:00Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
-
17:54Land Rover показав відроджений ефектний Defender
-
17:4395-річні двійнята розкрили секрет довголіття: ви будете вражені
-
17:30Мариновані гриби: 7 покрокових рецептів для всіх видів грибів з фото
-
17:25В Антарктиді вперше в історії пройде марш за тварин
- 10 вересня
-
21:555 правил відмінного сексу в душі: спробуйте вже сьогодні
-
18:00Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
-
16:23Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
-
14:00Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати
-
12:15Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple
-
11:35Друга Ріка – Сьомий день: вийшов проникливий кліп із Яніною Соколовою
-
07:14Погода в Україні 10 вересня: у Карпатах можливі дощі
- 09 вересня
-
21:455 способів урізноманітнити ваше сексуальне життя
-
18:00Що має бути в автомобільній аптечці: Супрун назвала 10 найнеобхідніших речей
-
15:25Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото
-
13:14alyona alyona – Булінг: дивіться кліп на новий хіт, який зрозуміють всі
-
10:00Тест на знання мемів: Наскільки добре ти знаєш інтернет жарти?
-
07:15Погода в Україні 9 вересня: де буде найспекотніше
-
00:30Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 08 вересня
-
21:30Що жінки розповідають подругам про секс з вами
-
17:25Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
-
14:15Метод 90/30: цей секрет дозволить вам стати максимально продуктивними
-
12:20Популярна музика вересня: плейлист нових пісень тижня
-
10:00Перевір, наскільки ти грамотний! Складний тест до Дня грамотності
-
08:53Науковці назвали ще одну вагому причину пити каву
- 07 вересня
-
21:22Який ти приклад подаєш: зірку серіалу Школа розкритикували за фото топлес (18+)
-
18:45ЛИТВА – УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору на Євро 2020
-
14:25Чоловіча мода: головні тренди осені 2019
-
13:42Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото
-
12:21Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії