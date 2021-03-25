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Ці серіали найбільше дивляться на Netflix у 2021 році
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Відома стрімінгова платформа Netflix не втомлюється дивувати цікавими новинками: за три місяці 2021 року сервіс представив багато гучних прем'єр. Які ж серіали найпопулярніші?
Опубліковано рейтинг 25 найуспішніших проєктів Netflix, які подобаються глядачам. У цій збірці є і мультсеріали для дітей, і документальні фільми, і комедії, і драми. Про це пише themanual.
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На першому місці опинилася костюмована драма "Бріджертони", яка за короткий час побила рекорд за переглядами на Netflix. У центрі сюжету аристократичне сімейство Бріджертони, яке задумалося про майбутній шлюб старшої дочки Дафни. Друге місце в рейтингу дісталося дитячому проєкту CoComelon. У ньому розповідається історія про малюка Джей-Джея, який разом з братом і сестрою потрапляє в кумедні ситуації. Трійку лідерів замикає комедійний ситком "Ай Карлі". Серіал розповідає про 13-річну дівчинку, яка живе зі старшим братом.
Також до рейтингу найпопулярніших серіалів Netflix за перші місяці 2021 року потрапила романтична драма "Вулиця світлячків", комедійна драма "Джіні і Джорджія", психологічний трилер "В її очах", детективна кінострічка "Люпен" і багато інших.
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