Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Антитренди літа 2020: з якими речами краще попрощатись
-
- 6
Мода змінюється кожного сезону, тож фешн-експерти розповіли, які речі не варто одягати цього літа, а також чим їх можна замінити.
Ще минулого літа у гардеробах зірок та модниць поменшало обтислих джинсів та крихітних портфелів, зате з'явились велосипедки, дуже тонкі окуляри та прозорі сумки. Але є деякі з них встигли стати антитрендами. Які ж речі вийшли з моди влітку 2020 – читайте далі.
І ще: Блогерка показала, як світло змінює жіночі форми (фото)
- Вузькі окуляри. Крихітні окуляри в стилі "Матриці" різних кольорів та форм мало кому пасували, а зараз і зовсім відійшли на задній план. Тепер їх заміняють масивніші сонцезахисні окуляри з креативними оправами.
- Топи білизняного стилю. Атласні та шовкові майки, які нагадують піжами, тепер можна сміливо залишати у шафі для нічного відпочинку. Таке вбрання точно не підходить для виходу на вулицю не у найближчий магазин. Сьогодні їх заміняють базовими трикотажними топами.
- Прозорі сумки. Тепер можна не перейматись, що всім побачать безлад у вашій сумочці, адже цього літа тренд на такий аксесуар минув. Але тема об'ємних сумок залишається актуальною, а також дозволяє зберегти їх вміст у таємниці.
- Велосипедки. Спортивні обтислі шортики повертаються лише у спортзали та для пробіжок, а у світ експерти радять виходити в бермудах. Хоч велосипедки й були дуже практичними, але стрімко потрапили з трендів в антитренди.
- Шкіряні та вінілові легінси. Ця тенденція була такою масовою, що не дивно, що стрімко пішла на спад разом з джинсами-скінні. До того ж, таке вбрання явно не підкреслювало переваги жіночої фігури.
- Замшеві та оксамитові лофери. Таке взуття хоч і зручне, але повинне залишитись у минулому разом з балетками без форми.
- Заколки та шпильки з перлинами. Тепер їх можна віддавати доньками, молодшим сестрам та взагалі дітям, адже такий аксесуар замінили масивні сережки та бандани.
Читайте також: Чоловічі сандалі 2020: 5 модних моделей, які є хітами сезону
Джерело: elle
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
12:53Домашні МакНагетси й алкогольний десерт: чи працюють кухонні відеолайфхаки з TikTok
-
12:40Антитренди літа 2020: з якими речами краще попрощатись
-
12:28Ілон Маск запустив гру Grand Theft Auto V на Tesla
-
12:15Блогерка показала, як світло змінює жіночі форми (фото)
-
11:59Оля Полякова зворушливо привітала чоловіка з днем народження і показала його рідкісне фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:44Названо знаки Зодіаку, з якими краще не сваритись
-
11:25Кріштіану Роналду розсмішив мережу новою зачіскою
-
11:13Найкрутіша рок музика червня: плейлист нових пісень за місяць
-
10:50У NASA представили прикрасу проти коронавірусу
-
10:33Як зміниться система "шведський стіл" після пандемії коронавірусу
-
10:19Таємна кімната на кухні здивувала мережу: відео
-
09:53Найкрасивіша дівчина світу підкорила прозорою сукнею (фото)
-
09:31Ватикан проголосить лондонського підлітка покровителем інтернету
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 30 червня
-
09:00Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
08:50Чому буряк є справжнім суперфудом
-
08:26Пари краще висипаються, якщо сплять разом: цікаве дослідження
-
07:53Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка
-
07:31Maserati перестануть використовувати двигуни Ferrari: у чому причина
-
07:11Погода в Україні 30 червня: у яких областях дощитиме
- 29 червня
-
21:49Як потіти менше у спекотну погоду
-
21:22Спокуслива Даша Астаф'єва похизувалася пишним бюстом
-
21:0030 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
12:53Домашні МакНагетси й алкогольний десерт: чи працюють кухонні відеолайфхаки з TikTok
-
11:13Найкрутіша рок музика червня: плейлист нових пісень за місяць
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 30 червня
-
07:11Погода в Україні 30 червня: у яких областях дощитиме
- 29 червня
-
20:17Розвінчані головні міфи про роздільне харчування
-
18:42Очікування і реальність: покупки в інтернеті, які не вдались
-
15:17Чоловічі сандалі 2020: 5 модних моделей, які є хітами сезону
-
12:00Тест по ЗНО з української мови: Постав правильні наголоси в словах
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 червня
-
07:13Погода в Україні 29 червня: точний прогноз на понеділок
- 28 червня
-
21:55У NASA показали, як змінювалася сонячна активність впродовж останнього десятиліття
-
19:21Учені розповіли, як найшвидше охолодити пиво і вино в спеку
-
17:49Дівчина тижня: розкута зірка Playboy Каска Камінські з нетиповими смаками (18+)
-
15:22Гороскоп на цей тиждень 29 червня – 5 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:30Гарячі хіти літа: плейлист нових пісень червня
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 червня
-
08:34Зверніть увагу: 5 ознак зневоднення, які не варто ігнорувати
- 27 червня
-
21:23Справжня секс-бомба: Даша Астаф'єва показала, як потрібно спокушати
-
18:185 сцен після титрів з відомих фільмів, які чомусь вирізали
-
13:46Які знаки Зодіаку мандрують найбільше
-
12:15Чотири ознаки того, що вас не люблять на роботі
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 червня
-
08:13Не моріть себе голодом: найкращі літні продукти, які дозволять схуднути
- 26 червня
-
21:29Ідеальне продовження вечері: 5 правил відмінного сексу на кухні (18+)
-
19:25Погода на вихідні в Україні: на Заході знову дощі, а в Києві – сонячно