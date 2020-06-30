Антитренди літа 2020: з якими речами краще попрощатись

Мода змінюється кожного сезону, тож фешн-експерти розповіли, які речі не варто одягати цього літа, а також чим їх можна замінити.

Ще минулого літа у гардеробах зірок та модниць поменшало обтислих джинсів та крихітних портфелів, зате з'явились велосипедки, дуже тонкі окуляри та прозорі сумки. Але є деякі з них встигли стати антитрендами. Які ж речі вийшли з моди влітку 2020 – читайте далі.

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Вузькі окуляри. Крихітні окуляри в стилі "Матриці" різних кольорів та форм мало кому пасували, а зараз і зовсім відійшли на задній план. Тепер їх заміняють масивніші сонцезахисні окуляри з креативними оправами.

Крихітні окуляри в стилі "Матриці" різних кольорів та форм мало кому пасували, а зараз і зовсім відійшли на задній план. Тепер їх заміняють масивніші сонцезахисні окуляри з креативними оправами. Топи білизняного стилю. Атласні та шовкові майки, які нагадують піжами, тепер можна сміливо залишати у шафі для нічного відпочинку. Таке вбрання точно не підходить для виходу на вулицю не у найближчий магазин. Сьогодні їх заміняють базовими трикотажними топами.

Прозорі сумки . Тепер можна не перейматись, що всім побачать безлад у вашій сумочці, адже цього літа тренд на такий аксесуар минув. Але тема об'ємних сумок залишається актуальною, а також дозволяє зберегти їх вміст у таємниці.

. Тепер можна не перейматись, що всім побачать безлад у вашій сумочці, адже цього літа тренд на такий аксесуар минув. Але тема об'ємних сумок залишається актуальною, а також дозволяє зберегти їх вміст у таємниці. Велосипедки. Спортивні обтислі шортики повертаються лише у спортзали та для пробіжок, а у світ експерти радять виходити в бермудах. Хоч велосипедки й були дуже практичними, але стрімко потрапили з трендів в антитренди.

Шкіряні та вінілові легінси. Ця тенденція була такою масовою, що не дивно, що стрімко пішла на спад разом з джинсами-скінні. До того ж, таке вбрання явно не підкреслювало переваги жіночої фігури.

Ця тенденція була такою масовою, що не дивно, що стрімко пішла на спад разом з джинсами-скінні. До того ж, таке вбрання явно не підкреслювало переваги жіночої фігури. Замшеві та оксамитові лофери . Таке взуття хоч і зручне, але повинне залишитись у минулому разом з балетками без форми.

. Таке взуття хоч і зручне, але повинне залишитись у минулому разом з балетками без форми. Заколки та шпильки з перлинами. Тепер їх можна віддавати доньками, молодшим сестрам та взагалі дітям, адже такий аксесуар замінили масивні сережки та бандани.

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