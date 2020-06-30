На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Блогерка показала, як світло змінює жіночі форми (фото)
-
- 55
Блогерка та журналістка Данаі Мерсер влаштувала сонячну зйомку в купальнику, якою показала, як жіночі форми можуть виглядати при різному освітленні. Така сміливість викликала захват у мережі!
Данаі Мерсер – колишня редакторка видань Women’s Health та Men’s Health па Середньому Сході, яка мешкає у Дубаї та пише різноманітні статі про мандри та здоров'я. Також дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 829 тисяч підписників. Сторінка присвячена справжній любові до свого тіла, і справа зовсім не в ідеальних формах красуні, а навпаки.
І ще: Найкрасивіша дівчина світу підкорила прозорою сукнею (фото)
Данаі зуміла завоювати свою аудиторію тим, що не соромиться показувати свої форми без ретуші та вчить людей сприймати себе такими, якими вони є.
Це підтверджує недавній колаж блогерки, який наочно демонструє, як світло може змінювати жіночу фігуру. На одному знімку вона позує "вдало", демонструючи талію, стегна та ідеальні сідниці, а на іншому – у розслабленій позі з усіма нерівностями та складками.
"На одному фото мої сідниці умисно нахилені у тінь. М'якше світло приховує мій целюліт та згладжує більшість розтяжок. Це лестить. На іншому карі я просто присіла поряд з дзеркалом, а мої стегна на сонці. Нерівності та складки напоказ", – пояснила Данаі, як навіть звичайне селфі може залежати від пози та світла.
Водночас блогерка наголошує, що не має нічого проти того, щоб моделі обирали вдалі ракурси та фоторедактори, але користувачам мережі також не варто сприймати все побачене, як істинне, адже не існує ідеальних людей.
Читайте також: Гаряча Емілі Ратажковскі прогулялась містом у прозорому костюмі (фото)
-
12:53Домашні МакНагетси й алкогольний десерт: чи працюють кухонні відеолайфхаки з TikTok
-
12:40Антитренди літа 2020: з якими речами краще попрощатись
-
12:28Ілон Маск запустив гру Grand Theft Auto V на Tesla
-
12:15Блогерка показала, як світло змінює жіночі форми (фото)
-
11:59Оля Полякова зворушливо привітала чоловіка з днем народження і показала його рідкісне фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:44Названо знаки Зодіаку, з якими краще не сваритись
-
11:25Кріштіану Роналду розсмішив мережу новою зачіскою
-
11:13Найкрутіша рок музика червня: плейлист нових пісень за місяць
-
10:50У NASA представили прикрасу проти коронавірусу
-
10:33Як зміниться система "шведський стіл" після пандемії коронавірусу
-
10:19Таємна кімната на кухні здивувала мережу: відео
-
09:53Найкрасивіша дівчина світу підкорила прозорою сукнею (фото)
-
09:31Ватикан проголосить лондонського підлітка покровителем інтернету
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 30 червня
-
09:00Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
08:50Чому буряк є справжнім суперфудом
-
08:26Пари краще висипаються, якщо сплять разом: цікаве дослідження
-
07:53Як в зоопарках зважують тварин: кумедна фотодобірка
-
07:31Maserati перестануть використовувати двигуни Ferrari: у чому причина
-
07:11Погода в Україні 30 червня: у яких областях дощитиме
- 29 червня
-
21:49Як потіти менше у спекотну погоду
-
21:22Спокуслива Даша Астаф'єва похизувалася пишним бюстом
-
21:0030 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
12:53Домашні МакНагетси й алкогольний десерт: чи працюють кухонні відеолайфхаки з TikTok
-
11:13Найкрутіша рок музика червня: плейлист нових пісень за місяць
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 30 червня
-
07:11Погода в Україні 30 червня: у яких областях дощитиме
- 29 червня
-
20:17Розвінчані головні міфи про роздільне харчування
-
18:42Очікування і реальність: покупки в інтернеті, які не вдались
-
15:17Чоловічі сандалі 2020: 5 модних моделей, які є хітами сезону
-
12:00Тест по ЗНО з української мови: Постав правильні наголоси в словах
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 29 червня
-
07:13Погода в Україні 29 червня: точний прогноз на понеділок
- 28 червня
-
21:55У NASA показали, як змінювалася сонячна активність впродовж останнього десятиліття
-
19:21Учені розповіли, як найшвидше охолодити пиво і вино в спеку
-
17:49Дівчина тижня: розкута зірка Playboy Каска Камінські з нетиповими смаками (18+)
-
15:22Гороскоп на цей тиждень 29 червня – 5 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:30Гарячі хіти літа: плейлист нових пісень червня
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 червня
-
08:34Зверніть увагу: 5 ознак зневоднення, які не варто ігнорувати
- 27 червня
-
21:23Справжня секс-бомба: Даша Астаф'єва показала, як потрібно спокушати
-
18:185 сцен після титрів з відомих фільмів, які чомусь вирізали
-
13:46Які знаки Зодіаку мандрують найбільше
-
12:15Чотири ознаки того, що вас не люблять на роботі
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 червня
-
08:13Не моріть себе голодом: найкращі літні продукти, які дозволять схуднути
- 26 червня
-
21:29Ідеальне продовження вечері: 5 правил відмінного сексу на кухні (18+)
-
19:25Погода на вихідні в Україні: на Заході знову дощі, а в Києві – сонячно