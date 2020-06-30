Блогерка показала, як світло змінює жіночі форми (фото)

Блогерка та журналістка Данаі Мерсер влаштувала сонячну зйомку в купальнику, якою показала, як жіночі форми можуть виглядати при різному освітленні. Така сміливість викликала захват у мережі!

Данаі Мерсер – колишня редакторка видань Women’s Health та Men’s Health па Середньому Сході, яка мешкає у Дубаї та пише різноманітні статі про мандри та здоров'я. Також дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 829 тисяч підписників. Сторінка присвячена справжній любові до свого тіла, і справа зовсім не в ідеальних формах красуні, а навпаки.

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Данаі зуміла завоювати свою аудиторію тим, що не соромиться показувати свої форми без ретуші та вчить людей сприймати себе такими, якими вони є.

Це підтверджує недавній колаж блогерки, який наочно демонструє, як світло може змінювати жіночу фігуру. На одному знімку вона позує "вдало", демонструючи талію, стегна та ідеальні сідниці, а на іншому – у розслабленій позі з усіма нерівностями та складками.

"На одному фото мої сідниці умисно нахилені у тінь. М'якше світло приховує мій целюліт та згладжує більшість розтяжок. Це лестить. На іншому карі я просто присіла поряд з дзеркалом, а мої стегна на сонці. Нерівності та складки напоказ", – пояснила Данаі, як навіть звичайне селфі може залежати від пози та світла.

Водночас блогерка наголошує, що не має нічого проти того, щоб моделі обирали вдалі ракурси та фоторедактори, але користувачам мережі також не варто сприймати все побачене, як істинне, адже не існує ідеальних людей.

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