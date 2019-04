Антитіла – HELLO: дивіться новий постапокаліптичний кліп гурту

Гурт Антитіла випустив кліп на титульну пісню свого нового альбому HELLO. Нове відео продовжує історію попередньої роботи "Лови момент", а в основі сюжету ролика – постапокаліптична історія. Дивіться!

Головного героя кліпу "HELLO" зіграв фронтмен гурту Detach Олексій Веренчик, який повертається на Землю після ядерного апокаліпсису, аби перевірити, чи придатна планета для життя. Олексій не тільки зіграв головну роль, а й виступив режисером.

Зйомки кліпу проходили під Києвом і тривали понад 14 годин. Цікаво, що мелодію самої пісні ми частково чули в кліпах "Там Де Ми Є" і "Лови Момент". За словами музикантів, було понад 30 варіантів зведення і мастерингу композиції, а Тарас Тополя чотири рази переписував текст, щоб максимально передати потрібний посил. "Так, вона драматична. Так, вона доволі тривожна. Але це наше життя і це ті речі, про які ми не маємо права мовчати", – наголосили Антитіла.

Дивитися онлайн новий кліп Антитіла – HELLO:

"Цей кліп – продовження історії з кліпу "Лови момент": про те, що світ – крихкий. І про те, що Земля – наш дім, який треба оберігати. А про це багато хто забуває. На зйомках "Hello", було цікаво, не без пригод. Ми мало не втопили камеру. Нам було потрібно болото в кадрі, і дорога, і поле, при цьому часу на переїзди не було. Дивним чином знайшли поле у Києві, яке поєднувало в собі все, що ми шукали. Машину з кліпу знайшли на смітнику, а рояль, на якому грає Тарас, купили на одній платформі онлайн-оголошень. Мій костюм, до речі – справжній костюм пілота. Купили в одному з військторгу", – поділився враженнями Олексій Веренчик.

Текст і слова пісні HELLO

Я сам на сам, ранкова тиша,

У ній – весь світ, і кожна людина.

Я все віддам, я все залишу,

Верни на мить моїх.

Тих кого недолюбив,

І тих, кому я не встиг,

Сказати важливе.

Hello! Це новий світанок.

Hello! Вітається з нами.

Hello! Він кличе нас далі.

Hello!

У скроні віє вітер нової весни,

Життя починає!

Ділись вогнем, запалюй ним серця,

Шукай слова, що проростуть!

Настане день, і ті, для кого жив,

Упасти не дадуть.

Ті, кого вірно любив,

Ті, кому крила розкрив,

Осяявши небо.

Зйомки кліпу HELLO

