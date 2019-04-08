Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Alyona Alyona – Пушка: слухайте перший альбом української реп-зірки

  • 56
Alyona Alyona - Пушка - фото 1
Alyona Alyona - Пушка

Найвідоміша українська реперка Alyona Alyona нарешті випустила перший альбом Пушка, який стрімко підкорює мережу. А ви готові до порції нового українського хіп-хопу? Слухайте всі пісні Alyona Alyona онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Несподівана зірка українського шоу-бізнесу реп-виконавиця Alyona Alyona, яка розірвала інтернет свої хітом "Рибки", записала першу платівку "Пушка", у яку потрапило 13 треків, серед них і третя частина "Рибок".

І ще: MELOVIN – Ты: вийшла драйвова двомовна пісня популярного співака

Послухати безкоштовно онлайн альбом Alyona Alyona – Пушка можна на Deezer. Для цього достатньо зареєструватися через соцмережі.


Завантажити Alyona Alyona – Пушка можна у Apple Music та в Google Music.

До того ж, колишня вихователька презентувала і новий кліп на однойменну пісню "Пушка".

"Тату на обличчі – не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка", – однозначно заявляє Альона у свіжому треці, пояснюючи назву дебютного альбому та натякаючи на популярних реперів. Зважаючи на коментарі слухачів, дівчина підкорює не лише українську, а й закордонну публіку, оскільки її флоу справді "качає".

Alyona Alyona – Пушка, дивитись кліп онлайн:

Слухайте також: YARMAK – Тут мій дім: нова потужна пісня і кліп на неї підкорює мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)
  • Вчора, 17:50
  • 566
Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію
  • 06 квітня, 15:21
  • 454
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1377519
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз