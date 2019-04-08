Alyona Alyona – Пушка: слухайте перший альбом української реп-зірки

Найвідоміша українська реперка Alyona Alyona нарешті випустила перший альбом Пушка, який стрімко підкорює мережу. А ви готові до порції нового українського хіп-хопу? Слухайте всі пісні Alyona Alyona онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Несподівана зірка українського шоу-бізнесу реп-виконавиця Alyona Alyona, яка розірвала інтернет свої хітом "Рибки", записала першу платівку "Пушка", у яку потрапило 13 треків, серед них і третя частина "Рибок".

І ще: MELOVIN – Ты: вийшла драйвова двомовна пісня популярного співака

Послухати безкоштовно онлайн альбом Alyona Alyona – Пушка можна на Deezer. Для цього достатньо зареєструватися через соцмережі.



Завантажити Alyona Alyona – Пушка можна у Apple Music та в Google Music.



До того ж, колишня вихователька презентувала і новий кліп на однойменну пісню "Пушка".



"Тату на обличчі – не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка", – однозначно заявляє Альона у свіжому треці, пояснюючи назву дебютного альбому та натякаючи на популярних реперів. Зважаючи на коментарі слухачів, дівчина підкорює не лише українську, а й закордонну публіку, оскільки її флоу справді "качає".

Alyona Alyona – Пушка, дивитись кліп онлайн:

Слухайте також: YARMAK – Тут мій дім: нова потужна пісня і кліп на неї підкорює мережу