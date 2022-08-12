Цвіт Кульбаби – "Йду на війну": пісня для всіх українців, які вже не побачать вільну весну

Гурт "Цвіт Кульбаби" випустив кліп на пісню "Йду на війну". Український рок-гурт презентував пісню Йду на війну" весною після того, як російська федерація розпочала війну з Україною. А тепер дивіться кліп!

Як раніше повідомляв вокаліст Василь Марущак, для нього це не просто пісня – це крик душі, сльози, сум за сім'ями та дітьми, які не побачать вільну весну. Тому робота була присвячена українцям, які постраждали від війни. Про це повідомила пресслужба групи.

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Режисером кліпу є відомий кліпмейкер Віктор Скуратовський.

Тепер ми презентуємо відеокліп до пісні про цю страшну українську історичну подію, яку буде пам'ятати не одне наше покоління і наступному розповідати. Не забудемо, не пробачимо! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям Слава!", – зазначив Василь Марущак.

Соліст гурту надіслав кліпмейкеру пісню й той відразу запропонував ідею, яка сподобалась. До того ж тоді на Прикарпатті перебував відомий оператор Юрій Барсук, який також зголосився приєднатися до співпраці!

Оскільки Київ на кінець квітня залишався ще небезпечним місцем для знімання, ми вирішили знімати в Івано-Франківську. Фільмування відбулися в найкращому і сучасному закладі Франківська – університеті ім. Короля Данила Галицького. Щодо ідеї кліпу, були різні варіанти та різні міста, але я був категорично проти знімати відеороботу на руїнах. Мене підтримав і Віктор Скуратовський", – розповів Василь Марущак.

Слухати пісню Цвіт Кульбаби – Йду на війну:

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