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Ангел Victoria's Secret у мінішортах спокусила мережу

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Алессандра Амбросіо - фото 1
Алессандра Амбросіо / hronika

Супермодель з Бразилії Алессандра Амбросіо у мінішортах і капелюсі прийшла на пляж. Шанувальники схвально оцінили лук красуні.

Амбросіо – постійна учасниця показів колекцій популярних дизайнерів і всесвітньо відомих фірм, обличчя багатьох модних брендів, включаючи Christian Dior, Armani Exchange, Next, одна з ангелів Victoria’s Secret.

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Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram і часто ділиться кадрами свого життя з шанувальниками в соцмережі.

Так, цього разу модель показала спокусливе пляжне фото, на якому позує з кавою біля моря. На одній з фотографій Алессандра стоїть боком до камери, демонструючи пружні сідниці і підкачані ноги, одягнена в бікіні, об'ємну сорочку кавового кольору і джинсові мінішорти з бахромою.

Ангел Victoria's Secret у мінішортах спокусила мережу - фото 410231

Ангел Victoria's Secret у мінішортах спокусила мережу - фото 410232

Ангел Victoria's Secret у мінішортах спокусила мережу - фото 410233

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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