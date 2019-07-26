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Спаринг гарячих дружин ексгравців Динамо закінчився пристрасним поцілунком

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Спокусниці Ірина Морозюк і Анна Мандзюк - фото 1
Спокусниці Ірина Морозюк і Анна Мандзюк / instagram

Дружина екс-захисника київського Динамо Віталія Мандзюка Анна і її найкраща подруга – дружина ще одного колишнього динамівця Миколи Морозюка Ірина – продовжують вражати публіку.

Цього разу дівчата опублікували у соцмережі Instagram відео з боксерської бійки.

І ще: Дружина екс-динамівця підірвала мережу пружними сідницями

На відео дівчата у бойових стійках готуються до спарингу. Також вони обидві в боксерських рукавичках. До того ж Анна навіть замахнулася на Ірину правим кулаком. Зрештою, боксерський поєдинок двох спекотних дівчат закінчився, навіть не встигнувши початися.

Анна та Ірина злилися в пристрасному поцілунку:

Також варто відзначити, що найбільш епатажні дівчата українського футболу раніше вже не раз чимось подібним підривали інтернет.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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