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Жарти про вчителів: гуморески, смішні вислови і прикольні привітання

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прикольні привітання на День вчителя

День вчителя припадає на першу неділю жовтня. Цьогоріч це свято буде 6 жовтня. У школах, зазвичай, відзначають раніше – у п'ятницю. Ми підготували для вас веселі та дотепні жарти та вітання для вчителів.

Зазвичай, ми згадуємо своїх шкільних вчителів з ностальгією. А багато різних ситуацій у стосунках вчителів і учнів можна назвати живими анекдотами.

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Гуморески та смішні анекдоти про вчителів

***

Один вчитель скаржиться іншому:
– Ну і клас мені попався тупий. Пояснюю їм теорему – не розуміють. Другий раз пояснюю – не розуміють. Третій раз пояснюю – сам зрозумів, а вони все одно не розуміють...

***

Учитель музики Сашку:
– Попереджаю, якщо ти не будеш поводитися як слід, я скажу твоїми батькам, що у тебе є талант.

***

Два вчителі розмовляють один з одним, один з обуренням зазначає:
– Зараз просто неможливо працювати! Учитель боїться директора, директор перевірки, перевірка батьків, батьки дітей, тільки діти нікого не бояться!

***

Два школярі підбігають засапавшись до поліціянта:
– Товариш поліціянт! Там за рогом...
– Що трапилося?
– Там... наш вчитель...
– Нещасний випадок?
– Ні! Він там машину неправильно припаркував!

***

У школі вчитель говорить дітям, встати тим, хто вважає себе дурнем. Встає тільки Петро.
Учитель: Ти, що вважаєш себе не далеким?
Петро: Ні, просто, незручно якось, що ви один стоїте!

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***

Учень – учителю:
– Чи слід карати кого-небудь за те, чого він не робив?
– Ні, зрозуміло ні в якому разі не можна!
– Добре. Я не виконав домашнє завдання...

***

Учитель сердито запитує учня, чому він щохвилини дивиться на годинник.
– Тому що я жахливо турбуюся, як би дзвоник не перервав неймовірно цікавий урок.

***

Учитель запитує:
– Твій піджак з чого зшитий?
– З сукна.
– Вірно, а з чого виробляються сукно?
– З вовни.
– Молодець! А шерсть хто дає?
– Вівці.
– Розумниця! Значить, яка тварину дала тобі піджак?
– Тато.

***

– Ти зовсім брудний, – сказав вчитель учню. – Ти виглядаєш так, ніби два тижні не мився. Що б ти сказав, якби я прийшов у школу в такому вигляді?
– У мене було б досить такту не звернути на це уваги! – відповів учень.

***

– Іванов, – каже вчитель під час уроку, – розбуди свого сусіда.
– Чому я? Адже це ви його приспали?

Кумедні вислови та цитати про вчителів

***

Судячи із зарплати вчителів, наш уряд складається з мстивих двієчників.

***

Чи правильно називати лікарів або вчителів, які працюють за зарплату з держбюджету, працівниками розумової праці?

***

Від учителів вимагають креативу. Саме тому вчитель охорони здоров'я підпалив школу і тим, хто встиг вибігти, ставив 12 за чверть.

***

Жорстка конкуренція серед викладачів англійської свідчить, що вивчити цю мову до рівня "учитель" може будь-який дурень.

***

Для вчителя, може бути, найважливіше – не сприймати себе серйозно, розуміти, що він може навчити зовсім мало чого.

Жарти про вчителів: гуморески, смішні вислови і прикольні привітання - фото 358112

***

Даючи завдання додому, вчителі мітять в учнів, а потрапляють в батьків.

***

Секрет вчительства у тому, щоб показати, що ви все життя знали те, про що прочитали вчора ввечері.

***

Товстий учитель фізкультури. Є в цьому щось загадкове.

***

Ідеальний учитель – це той, який під час контрольної, заліку, іспиту відвертається, затикає вуха, закриває очі, виходить з кабінету і голосно тупотить, повертаючись!

***

Робота вчителя – це як біг весільної коні: морда у квітах, а зад – в милі.

Прикольні привітання для вчителів

***

Бажаємо не тільки успішно вчити, а й не припиняючи вчитися. Вчіться ловити моменти радості, схоплюйте хвилини щастя і насолоджуйтеся всім тим, що відбувається навколо вас. Бажаємо успіхів на вчительському терені, терпіння і безмежної мудрості. Станьте для ваших учнів не просто майстром, але порадником, підтримкою, прикладом і просто другом!

***

З Днем вчителя! Будь завжди чудова і бездоганна, нехай учні тебе вважають ідеалом, нехай сім'я тебе любить і підтримує у всьому. Бажаю тобі, люба, активності та бадьорості, оптимізму і натхнення, шани та пошани. Нехай в тобі завжди живе добра вчителька і талановита людина!

***

Нехай ваші знання та ентузіазм відбиваються в очах учнів, щоб в майбутньому ви пишалися докторами наук, політиками та нобелівськими лауреатами, яких ви колись вчили. А уряд нехай нарешті гідно оцінить працю вчителя і збільшить вам зарплату в десять разів.

***

Нехай День вчителя подарує вам посмішки та позитивні емоції! Нехай зарплата прагне тільки вгору, щоб ви відпочивали на Мальдівах і приїжджали на роботу на "Феррарі". Бажаємо, щоб на ваших уроках учні були в захваті від отриманих знань, слухалися вас і не нервували вас!

***

Сьогодні, в День учителя, дозвольте оголосити ваші оцінки. Терпіння – 12, почуття гумору – 12, кмітливість і винахідливість – 12, любов до дітей – 12, здатність зберігати спокій і посміхатися навіть в той момент, коли це неможливо – 12 з плюсом! Так тримати! Зі святом!

Жарти про вчителів: гуморески, смішні вислови і прикольні привітання - фото 358111

***

Зі святом вас, дорогі педагоги, з Днем вчителя! Нехай кожен день ваш буде посмішками наповнений, квітами, правильними відповідями та відмінними оцінками учнів, вашими творчими ідеями і яскравими талантами, мудрістю і натхненням, радістю і любов'ю, високими зарплатами та гідними преміями, душевним спокоєм і простим людським щастям!

***

Нехай у тебе буде стільки веселих і щасливих миттєвостей, скільки листя кружляє у вихорі листопада, стільки чудових приводів для радості, скільки крапельок води в осінніх дощах! Нехай робочий час буде сприйматися коротким, а годинник відпочинку майже нескінченними! З Днем вчителя!

***

Нехай осінь дарує яскраві фарби, а робота приносить радість і задоволення! Нехай пустотливі учні виявляють старання, начальство – лояльність, а близькі – дбайливість. І у всіх сферах твого щасливого життя нехай панує ідеальна гармонія!

***

Дорогі педагоги, ви справжні чарівники по створенню талантів і особистостей. Бажаємо, щоб передача знань учням проходила завжди безболісно для обох сторін, щоб кожна крихітка знання викликала в дітях великий апетит до навчання, а ваша робота завжди буде в пошані та в ціні.

***

Вітаю! Продовжуйте щодня заражати дітей тягою до розумного, доброго і вічного! Головне, самі не заразіться від них бажанням збігати з уроків, носитися по коридорах, забувати вдома зошита, класти кнопки на стільці та смикати дівчаток за волосся.

До теми: Коли День вчителя в Україні: дата і традиції свята педагогів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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