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Анекдоти про сім'ю: веселі українські жарти про шлюб та спільне життя

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Жарти про сім'ю

У родинному колі народжуються кумедні історії, які переповідають на кожних застіллях. А ще саме тема сім'ї часто стає центральною в анекдотах. Ми зібрали для вас смішні жарти про стосунки та родинний побут. Зацініть!

Бережіть свої животи, щоб не надірвати їх від сміху! До вашої уваги підбірка веселих жартів про подружнє життя.

І ще: Сороміцькі анекдоти: веселі жарти про стосунки та секс (18+)

***

– Любий, мені треба виїхати на два тижні.
– Добре!
– І ти не хочеш запитати, куди та навіщо?
– Щастя не питають, звідки воно впало!

***

П'ять років спільного життя. Чоловік приносить пачку презервативів (12 шт.) зі словами:
– Леся, дивись, який я оптиміст!
Криза, сім'я економить. Дружина, дивиться на пачку, жахається ціні:
– 150 гривень?!..
– Ну, це ж на рік…

***

Чоловік з дружиною збираються в гості.
Дружина: Слухай, а давай не підемо... Ти ж знаєш, як я ненавиджу цих Васюків!
Чоловік: А ти уяви, як вони зрадіють, якщо ми не прийдемо!
Дружина: Тоді пішли!

***

Чоловік чекає дружину з салону краси. Коли вона вийшла до нього, він подивився і, зітхнувши, сказав:
– Ну, нічого... У всякому разі, ти хоч спробувала...

***

Анекдоти про сім'ю: веселі українські жарти про шлюб та спільне життя - фото 323602

***

– Мама, а ти отримаєш від тата на свято хутряне пальто?
– Боюся, що ні.
– А ти вже пробувала падати на підлогу і ногами дриґати?

***

Чоловік каже дружині:
– Той сліпий, якому ти дала монету, дійсно нічого не бачить.
– Чому ти так думаєш?
– Та тому що він тобі сказав: "Спасибі, красуне".

***

Зустрілися якось двоє сімейних чоловіків.
Один іншого запитує: Слухай, що таке медовий місяць?
Інший відповідає: Уяви собі, що все наше сімейне життя це бочка дьогтю, а зверху тоненький шар меду, так ось це і є – медовий місяць."
– Так, – каже інший, – Мабуть, я бочку не з того боку відкрив.

***

Дружина купила чоловікові до дня народження краватку.
– Ну як, любий, тобі сподобалося? Як ти думаєш, що до нього найкраще пасує?
Чоловік глянув на жахливе забарвлення краватки та сказав:
– Довга борода!

***

Анекдоти про сім'ю: веселі українські жарти про шлюб та спільне життя - фото 323599

***

– Ніяк не можу знайти заварку! – каже чоловік дружині.
– Який же ти нетямущий! Вона в буфеті, на верхній полиці, в банці з-під кави, на якій написано "Сіль"...

***

Молода дружина скаржиться матері:
– Чоловік до мене став гірше ставитися. Що робити?
– Піклуйся про нього. Подавай йому те, що йому більше подобається.
– Блондинок?

***

Чоловік з дружиною їдуть на машині й сваряться. Проїжджаючи повз одне село, вони раптом бачать пару свиней. Дружина:
– Твої родичі?
– Ага, теща з тестем.

***

Мати годує сина:
– Синку, треба рости, давай, їж кашу. Їж, їж, а то ніколи не станеш, як (дивиться на чоловіка)... Гаразд, чорт з нею, з кашею!

***

Анекдоти про сім'ю: веселі українські жарти про шлюб та спільне життя - фото 323600

***

Син запитує батька:
– Тату, це правда, що в деяких країнах Сходу наречений не знає, хто його дружина, поки не жениться?
– Це в будь-якій країні, синку!

***

Вечір. Три подруги п'ють каву і грають в карти.
Відчиняються двері, заходить чоловік господині.
– На добраніч, люба.
– На добраніч, – відповідає господиня, відкриває халат чоловіка і цілує його в головку члена.
Подруги шоковані.
– Ліза! Тобі не противно?
– Якби ви знали, як у нього пахне з рота...

***

– Чому ти носиш обручку не на тому пальці?
– Та тому, що я одружився не на тій жінці!

***

Чоловік середніх років – своєму товаришу по службі:
– Мені просто пощастило. Відтоді, як до нас вечорами став заходити наш молодий сусід, моя дружина дає мені подивитися футбол по телевізору, навіть якщо на іншому каналі йде фільм про кохання.

***

Анекдоти про сім'ю: веселі українські жарти про шлюб та спільне життя - фото 323601

До теми: Анекдоти про буденне: смішні жарти та історії з життя

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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