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Анекдоти про буденне: смішні жарти та історії з життя
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Щодня трапляється безліч подій, чимало з яких стають веселими оповідками. Пропонуємо вам підбірку кумедних анекдотів, які з'явилися завдяки буденним ситуаціям.
Інколи життя жартує не гірше, ніж можуть вигадати гумористи. Сідайте, щоб не впасти від сміху, й читайте веселі розповіді!
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***
Все передбачено
Мати до ледачої дочки: І що з тебе буде, коли вийдеш заміж? Та вас же кури загребуть!
Дочка: А ми курей не будемо тримати.
***
Сила звички
Іде солдат з батьком вулицею, а на зустріч їм чотири дівчини в міні-спідницях. Солдат зупинився як вкопаний і уважно дивиться на дівочі ноги. Ті вже й пройшли, а він усе дивиться їм услід. А потім похитав головою і каже батькові: А одна з них ішла не в ногу.
***
Початківець
– Гей! – здивовано вигукнула молода нудистка, зустрівши колегу на стежині – Це ж просто непристойно! Навіщо вам краватка, коли на вас більше нічого немає?
– Та, розумієте, мені важко отак одразу роздягнутись. Я тут початківець, – пояснив той.
***
Різниця очевидна
Сім'я відпочиває на нудистському пляжі.
– Тату, яка різниця між чоловіком і жінкою? – питає синочок.
– Тсс! Тихше! – каже батько, знітившись. – Ось дивись. Бачиш, який розмір ноги у мами?
– Бачу, – відповідає син.
– А бачиш, який розмір ноги у мене?
– Так, бачу.
– Ну от: різниця – між ногами! – закінчив лекцію батько.
***
Нахаба
В нудистському таборі якийсь нахаба побачив молоденьку дівчину та й питає:
– Гей, мала, в тебе є груди?
– Що за дурне запитання?! Звичайно, є!
– Чому ж ти їх не носиш?
***
Щастя
На нудистському пляжі хлопець несподівано зустрів свою давню добру приятельку.
– Ох, як ти чудово виглядаєш! Який я щасливий, що знову бачу тебе!
– Зайди глибше у воду, вар'яте! Не конче всі мають бачити, наскільки ти щасливий, – слушно зауважила дівчина.
***
Сюрприз
Дві симпатичні дівчини довго шукали на пляжі відлюдну місцинку, де б їх ніхто не бачив. Нарешті вони знайшли затишну галявину, оточену деревами й кущами, роздяглись і голісінькі пішли купатись. Досхочу наплававшись, полягали загоряти. Раптом з кущів почувся голос:
– Чота! Заняття з маскування закінчені! Ходом руш! – і дерева з кущами попрямували до них.
***
Бібліофіли
У морі потонув корабель, і лише двоє – чоловік та жінка – дісталися берега. Виявилося, що це безлюдний острів. Щасливі, однак, що врятувалися, вони насолоджуються життям, наче справжні нудисти. Поглянувши на найінтимнішу частину чоловікового тіла, де витатуювано "Завжди готовий!", жінка захоплено каже:
– І що б робила така інтелектуалка, як я, на цьому острові, якби ти не взяв з собою почитати щось цікаве?
***
Перевірка
– Чому ти завжди опускаєш очі, коли я кажу, що люблю тебе? – питає юнак дівчину в нудистському таборі.
– Щоб бачити, чи ти кажеш правду, – відповіла вона.
***
Дурень
Нудистський пляж. Мама прогулюється, а батько й син розмовляють.
– Тату, а чому те, що ми з тобою маємо отут, не завжди однакової величини?
– У мене і в тебе, синку, це нормальної величини, – пояснює батько, – Тільки в дурнів воно велике.
За деякий час малий біжить до батька.
– Тату, тату, дивись, он мама розмовляє з якимось дурнем! І він стає все дурніший і дурніший.
***
Передача
– Чули, вчора про нудистів передача була?
– А то хто такі? Самі нудяться чи на інших нудьгу наганяють?
***
Про Івана-Царевича та онучку Баби-Яги
Прийшов Іван-Царевич до Баби-Яги.
Гнівний, мечем розмахує:
– Гей, стара карга, зроби мені баньку, та нагодуй, та спати поклади! Інакше – голову зніму.
– Зроблю-зроблю, Іваночку. А хочеш – моя онучка тебе віничком попарить, кваску піднесе?
– Ти що – з глузду з'їхала, стара?! І сама страхопуда, і внучка, напевне, не краща.
Попарився. Сів до столу.
– А хочеш, Іваночку, моя онучка поряд саде: медовуху пити, пісень співати?
– Ти знову за своє? І сама стерво була, і онуку під кожного підкладаєш!
Повечеряв, час спати.
– А хочеш, Іваночку, моя онучка з тобою ляже: солодку казку розповість, приголубить, зігріє?
– Йди, стара, зі своєю онукою під три чорти!
Прокинувся на світанку, вийшов з хатини: перед ним луг діамантовий, озеро кришталеве, тиша дзвінка... А з води дівчина виходить без одягу – небаченої вроди. Коси розкішні, довгонога, на золотавій шкірі ранкове сонце виграє.
– Ти хто, дівчино? – ошелешено питає Іван-Царевич.
– Я – онучка Баби-Яги. А ти хто, парубче?
– А я дурень! Дурень!
***
Чиї штани?
Дружина запросила собі в коханці Карлсона. Одного разу їх сполохав дзвінок у двері.
– Добре, що в мене пропелер! – знайшовся Карлсон і вистрибнув у вікно.
Зайшов чоловік.
– Хто в тебе був?
– Нікого.
– Нікого, кажеш? А чиї тут штани з пропелером валяються?
***
Кіт та миша
Кіт спіймав мишу:
– Жити хочеш?
– З ким?
– От хвойда, і їсти таку не хочеться.
***
Хороші ліки
Жінка скаржиться сексопатологу, що чоловік до неї охолов. Той запропонував таблетки й порадив давати їх чоловіку перед обідом. Через три дні пацієнтка передзвонила:
– Дуже дякую, лікарю!
– Допомогло?
– Ще і як. Правда, дала я йому для певності одразу дві таблетки, так він мене просто на столі...
– Вам, напевно, було незручно?
– Так. Ми більше до того ресторану не підемо.
***
Цікаве рішення
– Чому ви вбили свою дружину, – запитує суддя, – замість того, щоб покарати коханця?
– Я подумав, ваша честь, що розумніше порішити одного разу жінку, ніж щотижня вбивати нового чоловіка.
***
Чиї проблеми?
– Ваша дочка дала згоду стати моєю дружиною.
– Ви самі винні. Нащо було ходити до нас щовечора?
***
Зрада, як вона є
Помирають Джон, Жак та Іван. Кожен перед смертю вирішив поговорити з дружиною.
– Скажи, Мері, чи завжди була мені вірною?
– Пам'ятаєш, любий, ти не захотів купити мені "Мерседес", а потім він у мене з'явився? Ось тоді й був гріх.
– Скажи, Сюзанно, ти зраджувала мені?
– Пам'ятаєш, любий, ти не купив мені норкове манто? Мені так хотілося його мати...
– Зізнайся, Машо, ти наставляла мені роги?
– Пам'ятаєш, Ваню, в тебе була пижикова шапка, а потім її не стало? Ось тоді я і зрадила тебе.
***
Боксер
– Ви давали об'яву, що пропонуєте напрокат боксера-медаліста?
– Ми. Заходьте.
– Спасибі. А він у вас, сподіваюся, породистий?
– Ще б пак! Всі документи в порядку. Призер усіляких оглядів і змагань. Медалей – ціле намисто. На жаль, вимушені віддавати напрокат. Що не кажіть, а кіло м'яса на день йому дай.
– Звісно, в наш час утримувати такого. Злий?
– Взагалі, не дуже, але вчасно не нагодуєш – готовий розірвати на шматки. А вам навіщо? Дачу стерегти?
– Звідки в мене дача? Адже я одиначка, без чоловіка живу. Одна радість. Ваш боксер потрібен мені, так би мовити, як мужчина. У мене – дівчинка, у вас – хлопчик. Планова в'язка. У нього як, послід був?
– Авжеж, і не раз. Усі в батька.
– Отже, як належить: аліментного – вам, решту – мені.
– Навіщо ж? Усіх можете залишати собі. Нам лише гроші.
– І скільки ж ви хочете?
– Тисячу на добу. Годівля, зрозуміло, ваша.
– Тисяча... Чи не забагато?
– Такса така. Дорого – шукайте дешевше. Он їх на подвір'ї скільки вештається. А за такого молодця...
– Гаразд, я згодна.
– Тільки, будь ласка, гроші наперед.
– Оце вже ні. Зробить свою справу – тоді. Сьогодні забрати можна?
– Хоч зараз. Якщо вам не важко, зачекайте на вулиці. Я його зберу.
Клієнтка спускається вниз і прогулюється вулицею. Хвилин через десять із під'їзду виходить крем'язень років під сорок, з валізкою.
– Ви чекаєте боксера?
– Я.
– Ходімо.
– Куди? Він що у вас, не вдома?
– Боксер – це я.
– Ви?!
– Майстер спорту з боксу. На рингу я вже своє відмахав, залишився без професії, а жити ж якось треба. Ось я і...
– Гм... Оце сюрприз. Знаєте, я якось не чекала. І це в моєму віці. Гадала, вже все, "відцвіли вже давно хризантеми в саду". Гм... Ну, гаразд. Пішли.
– Одразу до вас?
– Спочатку на ринок. По м'ясо.
***
Санаторій
Відпочивали на курорті шахтар, академік і партійний працівник. Познайомилися з жінками.
Шахтар день залицявся, двадцять – кохався. Академік двадцять днів залицявся й один день кохався.
Партпрацівник день кохався, а двадцять днів умовляв, щоби нікому не розповіла.
***
Обіцянка-цяцянка
– Василю, ти обіцяв на мені одружитися!
– Мало що я на тобі обіцяв.
***
Подяка
Юнак допоміг дівчині вийти з автобуса.
– Ви такий люб'язний, – сказала вона. – Можу вам якось віддячити?
Той запропонував зайти у під'їзд. Та зробивши своє, пожалкував:
– Якби я знав, що ви дівчина, я б не поспішав.
– О, якби я знала, що ви не поспішаєте, я б і колготки зняла!
***
В поліклініці
Жінка прочиняє двері до лікаря:
– Пробачте, у вас не залишилися мої плавки?
– Пташечко, це кабінет стоматолога, а не гінеколога.
– Ну то й що? Всі чоловіки однакові!
***
Хто батько?
– Готуйтеся стати батьком, – сказала секретарка спочатку директору, а потім і його заступнику. Керівники й вирішили на час вагітності відправити спільну коханку в тривале відрядження. Згодом директор відправив заступника поцікавитися, як ідуть справи. Той за кілька днів надіслав телеграму: "Народилася двійня. Моя дитина померла".
***
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