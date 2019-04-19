Анекдоти про буденне: смішні жарти та історії з життя

Щодня трапляється безліч подій, чимало з яких стають веселими оповідками. Пропонуємо вам підбірку кумедних анекдотів, які з'явилися завдяки буденним ситуаціям.

Інколи життя жартує не гірше, ніж можуть вигадати гумористи. Сідайте, щоб не впасти від сміху, й читайте веселі розповіді!

І ще: Непристойні народні вірші та пісні: про секс, стосунки та весілля (18+)

***

Все передбачено

Мати до ледачої дочки: І що з тебе буде, коли вийдеш заміж? Та вас же кури загребуть!

Дочка: А ми курей не будемо тримати.

***

Сила звички

Іде солдат з батьком вулицею, а на зустріч їм чотири дівчини в міні-спідницях. Солдат зупинився як вкопаний і уважно дивиться на дівочі ноги. Ті вже й пройшли, а він усе дивиться їм услід. А потім похитав головою і каже батькові: А одна з них ішла не в ногу.

***

Початківець

– Гей! – здивовано вигукнула молода нудистка, зустрівши колегу на стежині – Це ж просто непристойно! Навіщо вам краватка, коли на вас більше нічого немає?

– Та, розумієте, мені важко отак одразу роздягнутись. Я тут початківець, – пояснив той.

***

Різниця очевидна

Сім'я відпочиває на нудистському пляжі.

– Тату, яка різниця між чоловіком і жінкою? – питає синочок.

– Тсс! Тихше! – каже батько, знітившись. – Ось дивись. Бачиш, який розмір ноги у мами?

– Бачу, – відповідає син.

– А бачиш, який розмір ноги у мене?

– Так, бачу.

– Ну от: різниця – між ногами! – закінчив лекцію батько.

***

Нахаба

В нудистському таборі якийсь нахаба побачив молоденьку дівчину та й питає:

– Гей, мала, в тебе є груди?

– Що за дурне запитання?! Звичайно, є!

– Чому ж ти їх не носиш?

***

Щастя

На нудистському пляжі хлопець несподівано зустрів свою давню добру приятельку.

– Ох, як ти чудово виглядаєш! Який я щасливий, що знову бачу тебе!

– Зайди глибше у воду, вар'яте! Не конче всі мають бачити, наскільки ти щасливий, – слушно зауважила дівчина.

***

***

Сюрприз

Дві симпатичні дівчини довго шукали на пляжі відлюдну місцинку, де б їх ніхто не бачив. Нарешті вони знайшли затишну галявину, оточену деревами й кущами, роздяглись і голісінькі пішли купатись. Досхочу наплававшись, полягали загоряти. Раптом з кущів почувся голос:

– Чота! Заняття з маскування закінчені! Ходом руш! – і дерева з кущами попрямували до них.

***

Бібліофіли

У морі потонув корабель, і лише двоє – чоловік та жінка – дісталися берега. Виявилося, що це безлюдний острів. Щасливі, однак, що врятувалися, вони насолоджуються життям, наче справжні нудисти. Поглянувши на найінтимнішу частину чоловікового тіла, де витатуювано "Завжди готовий!", жінка захоплено каже:

– І що б робила така інтелектуалка, як я, на цьому острові, якби ти не взяв з собою почитати щось цікаве?

***

Перевірка

– Чому ти завжди опускаєш очі, коли я кажу, що люблю тебе? – питає юнак дівчину в нудистському таборі.

– Щоб бачити, чи ти кажеш правду, – відповіла вона.

***

Дурень

Нудистський пляж. Мама прогулюється, а батько й син розмовляють.

– Тату, а чому те, що ми з тобою маємо отут, не завжди однакової величини?

– У мене і в тебе, синку, це нормальної величини, – пояснює батько, – Тільки в дурнів воно велике.

За деякий час малий біжить до батька.

– Тату, тату, дивись, он мама розмовляє з якимось дурнем! І він стає все дурніший і дурніший.

***

Передача

– Чули, вчора про нудистів передача була?

– А то хто такі? Самі нудяться чи на інших нудьгу наганяють?

***

Про Івана-Царевича та онучку Баби-Яги

Прийшов Іван-Царевич до Баби-Яги.

Гнівний, мечем розмахує:

– Гей, стара карга, зроби мені баньку, та нагодуй, та спати поклади! Інакше – голову зніму.

– Зроблю-зроблю, Іваночку. А хочеш – моя онучка тебе віничком попарить, кваску піднесе?

– Ти що – з глузду з'їхала, стара?! І сама страхопуда, і внучка, напевне, не краща.

Попарився. Сів до столу.

– А хочеш, Іваночку, моя онучка поряд саде: медовуху пити, пісень співати?

– Ти знову за своє? І сама стерво була, і онуку під кожного підкладаєш!

Повечеряв, час спати.

– А хочеш, Іваночку, моя онучка з тобою ляже: солодку казку розповість, приголубить, зігріє?

– Йди, стара, зі своєю онукою під три чорти!

Прокинувся на світанку, вийшов з хатини: перед ним луг діамантовий, озеро кришталеве, тиша дзвінка... А з води дівчина виходить без одягу – небаченої вроди. Коси розкішні, довгонога, на золотавій шкірі ранкове сонце виграє.

– Ти хто, дівчино? – ошелешено питає Іван-Царевич.

– Я – онучка Баби-Яги. А ти хто, парубче?

– А я дурень! Дурень!

***

***

Чиї штани?

Дружина запросила собі в коханці Карлсона. Одного разу їх сполохав дзвінок у двері.

– Добре, що в мене пропелер! – знайшовся Карлсон і вистрибнув у вікно.

Зайшов чоловік.

– Хто в тебе був?

– Нікого.

– Нікого, кажеш? А чиї тут штани з пропелером валяються?

***

Кіт та миша

Кіт спіймав мишу:

– Жити хочеш?

– З ким?

– От хвойда, і їсти таку не хочеться.

***

Хороші ліки

Жінка скаржиться сексопатологу, що чоловік до неї охолов. Той запропонував таблетки й порадив давати їх чоловіку перед обідом. Через три дні пацієнтка передзвонила:

– Дуже дякую, лікарю!

– Допомогло?

– Ще і як. Правда, дала я йому для певності одразу дві таблетки, так він мене просто на столі...

– Вам, напевно, було незручно?

– Так. Ми більше до того ресторану не підемо.

***

Цікаве рішення

– Чому ви вбили свою дружину, – запитує суддя, – замість того, щоб покарати коханця?

– Я подумав, ваша честь, що розумніше порішити одного разу жінку, ніж щотижня вбивати нового чоловіка.

***

Чиї проблеми?

– Ваша дочка дала згоду стати моєю дружиною.

– Ви самі винні. Нащо було ходити до нас щовечора?

***

Зрада, як вона є

Помирають Джон, Жак та Іван. Кожен перед смертю вирішив поговорити з дружиною.

– Скажи, Мері, чи завжди була мені вірною?

– Пам'ятаєш, любий, ти не захотів купити мені "Мерседес", а потім він у мене з'явився? Ось тоді й був гріх.

– Скажи, Сюзанно, ти зраджувала мені?

– Пам'ятаєш, любий, ти не купив мені норкове манто? Мені так хотілося його мати...

– Зізнайся, Машо, ти наставляла мені роги?

– Пам'ятаєш, Ваню, в тебе була пижикова шапка, а потім її не стало? Ось тоді я і зрадила тебе.

***

***

Боксер

– Ви давали об'яву, що пропонуєте напрокат боксера-медаліста?

– Ми. Заходьте.

– Спасибі. А він у вас, сподіваюся, породистий?

– Ще б пак! Всі документи в порядку. Призер усіляких оглядів і змагань. Медалей – ціле намисто. На жаль, вимушені віддавати напрокат. Що не кажіть, а кіло м'яса на день йому дай.

– Звісно, в наш час утримувати такого. Злий?

– Взагалі, не дуже, але вчасно не нагодуєш – готовий розірвати на шматки. А вам навіщо? Дачу стерегти?

– Звідки в мене дача? Адже я одиначка, без чоловіка живу. Одна радість. Ваш боксер потрібен мені, так би мовити, як мужчина. У мене – дівчинка, у вас – хлопчик. Планова в'язка. У нього як, послід був?

– Авжеж, і не раз. Усі в батька.

– Отже, як належить: аліментного – вам, решту – мені.

– Навіщо ж? Усіх можете залишати собі. Нам лише гроші.

– І скільки ж ви хочете?

– Тисячу на добу. Годівля, зрозуміло, ваша.

– Тисяча... Чи не забагато?

– Такса така. Дорого – шукайте дешевше. Он їх на подвір'ї скільки вештається. А за такого молодця...

– Гаразд, я згодна.

– Тільки, будь ласка, гроші наперед.

– Оце вже ні. Зробить свою справу – тоді. Сьогодні забрати можна?

– Хоч зараз. Якщо вам не важко, зачекайте на вулиці. Я його зберу.

Клієнтка спускається вниз і прогулюється вулицею. Хвилин через десять із під'їзду виходить крем'язень років під сорок, з валізкою.

– Ви чекаєте боксера?

– Я.

– Ходімо.

– Куди? Він що у вас, не вдома?

– Боксер – це я.

– Ви?!

– Майстер спорту з боксу. На рингу я вже своє відмахав, залишився без професії, а жити ж якось треба. Ось я і...

– Гм... Оце сюрприз. Знаєте, я якось не чекала. І це в моєму віці. Гадала, вже все, "відцвіли вже давно хризантеми в саду". Гм... Ну, гаразд. Пішли.

– Одразу до вас?

– Спочатку на ринок. По м'ясо.

***

Санаторій

Відпочивали на курорті шахтар, академік і партійний працівник. Познайомилися з жінками.

Шахтар день залицявся, двадцять – кохався. Академік двадцять днів залицявся й один день кохався.

Партпрацівник день кохався, а двадцять днів умовляв, щоби нікому не розповіла.

***

Обіцянка-цяцянка

– Василю, ти обіцяв на мені одружитися!

– Мало що я на тобі обіцяв.

***

Подяка

Юнак допоміг дівчині вийти з автобуса.

– Ви такий люб'язний, – сказала вона. – Можу вам якось віддячити?

Той запропонував зайти у під'їзд. Та зробивши своє, пожалкував:

– Якби я знав, що ви дівчина, я б не поспішав.

– О, якби я знала, що ви не поспішаєте, я б і колготки зняла!

***

В поліклініці

Жінка прочиняє двері до лікаря:

– Пробачте, у вас не залишилися мої плавки?

– Пташечко, це кабінет стоматолога, а не гінеколога.

– Ну то й що? Всі чоловіки однакові!

***

Хто батько?

– Готуйтеся стати батьком, – сказала секретарка спочатку директору, а потім і його заступнику. Керівники й вирішили на час вагітності відправити спільну коханку в тривале відрядження. Згодом директор відправив заступника поцікавитися, як ідуть справи. Той за кілька днів надіслав телеграму: "Народилася двійня. Моя дитина померла".

***

До теми: Сороміцькі анекдоти: веселі жарти про стосунки та секс (18+)