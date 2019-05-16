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Анекдоти про школу: жарти про вчителів, учнів та навчання
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Навчальний рік добігає до кінця, учні готуються до відпочинку, вчителі очікують на відпустку. Саме з цієї нагоди ми підготували для вас добірку веселих анекдотів про школу українською мовою!
Літні канікули розпочнуться за декілька тижнів, а учні вже думками відпочивають від школи. Читайте смішні жарти про навчання, які нагадають вам, як, зазвичай, минають дні у школярів.
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***
– Надія Василівна, навіщо мені ваша алгебра, де вона мені в житті стати в пригоді може?
– Ой, Савченко, ти ще згадаєш мене, коли будеш робити уроки зі своїми дітьми-шестикласниками!
***
– Юро, скільки твоя мама повинна заплатити за 2 кілограми яблук, якщо 1 кг коштує 10 гривень?
– Не можу сказати, учителю, моя мама завжди торгується.
***
– Як позбутися від знаменника цього дробу?
– Потрібно стерти його ганчіркою!
***
М'яч ще летів у вікно директора, а діти вже грали в хованки...
***
Учитель:
– А тепер я доведу вам теорему Піфагора.
Ледар із задньої парти:
– А чи варто? Ми вам віримо на слово.
***
Вчителька перед контрольною:
– Горбенко! Я, сподіваюся, що не побачу, як ти сьогодні списуєш?
– Я теж сподіваюся...
***
На уроці малювання один учень звертається до сусіда по парті:
– Здорово ти намалював! У мене апетит розігрався!
– Апетит? Від сходу сонця?
– Треба ж! А я думав, ти намалював яєчню!
***
Екзаменатор запитує в учениці:
– Я не розумію, ви готувалася?
– Готувалася, цілий вечір! – просяявши, відповідає учениця і дістає з пакета згорток. – Ось я їх скільки наготувала!
– Що це?
– Як що? Пиріжки з капустою! Це вам!
***
Учитель співу, увійшовши в клас:
– А де мій стілець?
Клас мовчить.
– Тоді всім встати. Будемо весь урок розучувати державний гімн.
***
Унікальна знахідка! Знайдений єдиний у світі підручник хімії за 9 клас, в якому Менделєєв зображений без намальованих рогів.
***
В школі:
– Сьогодні у нас буде контрольна.
– А калькулятором користуватися можна?
– Так можна.
– А транспортиром?
– Транспортиром теж можна. Отже, запишіть тему контрольної: "Історія Англії, XV століття".
***
Вчитель фізики:
Хлопці, коли в темряві під час грози ви гладите кота проти шерсті, що вам кинеться в очі?
Ромчик тягне руку:
– Кіт!
***
Учитель географії приходить до лікаря.
– Що у вас болить? – питає той.
– Нога. На північний схід від п'яти.
***
– Рустам, – говорить вчитель, – розкажи про подорож Колумба.
– Значить так. Колумб не знав, куди він приплив. А коли повернувся додому, то не знав, звідки.
***
На уроці історії вчителька запитує:
– Діти, хто такий Спартак?
– "Спартак" – чемпіон! – відповідають діти.
***
Урок біології. Вчителька:
– Вовочка, розкажи всьому класу, як розмножуються дощові черв'яки?
– Розподілом, Марія Петрівна.
– А детальніше?
– Лопатою.
***
– Васильку, у тебе чудовий твір! – каже вчитель – Але чому ти його не закінчив?
– Тому що тата терміново викликали на роботу.
***
Вчителька:
– Петро, що означає фраза Гоголя: "Рідкісний птах долетить до середини Дніпра"?
Петро:
– Те, що Гоголь добре знав птахів. Нормальній птиці на середині Дніпра абсолютно нічого робити...
***
– Що означає словосполучення "бачено-небачено"?
– Це коли барахлить телевізор!
***
Вчителька:
– Миколко, скажи-но мені швидко, скільки буде 5 + 8.
– 23.
– Як тобі не соромно бути таким недолугим! Це буде 13, а не 23.
– Так ви ж просили мене відповісти швидко, а не точно.
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