Анекдоти про школу: жарти про вчителів, учнів та навчання

Навчальний рік добігає до кінця, учні готуються до відпочинку, вчителі очікують на відпустку. Саме з цієї нагоди ми підготували для вас добірку веселих анекдотів про школу українською мовою!

Літні канікули розпочнуться за декілька тижнів, а учні вже думками відпочивають від школи. Читайте смішні жарти про навчання, які нагадають вам, як, зазвичай, минають дні у школярів.

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– Надія Василівна, навіщо мені ваша алгебра, де вона мені в житті стати в пригоді може?

– Ой, Савченко, ти ще згадаєш мене, коли будеш робити уроки зі своїми дітьми-шестикласниками!

***

– Юро, скільки твоя мама повинна заплатити за 2 кілограми яблук, якщо 1 кг коштує 10 гривень?

– Не можу сказати, учителю, моя мама завжди торгується.

***

– Як позбутися від знаменника цього дробу?

– Потрібно стерти його ганчіркою!

***

М'яч ще летів у вікно директора, а діти вже грали в хованки...

***

Учитель:

– А тепер я доведу вам теорему Піфагора.

Ледар із задньої парти:

– А чи варто? Ми вам віримо на слово.

*** Вчителька перед контрольною:

– Горбенко! Я, сподіваюся, що не побачу, як ти сьогодні списуєш?

– Я теж сподіваюся... *** На уроці малювання один учень звертається до сусіда по парті:

– Здорово ти намалював! У мене апетит розігрався!

– Апетит? Від сходу сонця?

– Треба ж! А я думав, ти намалював яєчню! *** Екзаменатор запитує в учениці:

– Я не розумію, ви готувалася?

– Готувалася, цілий вечір! – просяявши, відповідає учениця і дістає з пакета згорток. – Ось я їх скільки наготувала!

– Що це?

– Як що? Пиріжки з капустою! Це вам! *** Учитель співу, увійшовши в клас:

– А де мій стілець?

Клас мовчить.

– Тоді всім встати. Будемо весь урок розучувати державний гімн. *** Унікальна знахідка! Знайдений єдиний у світі підручник хімії за 9 клас, в якому Менделєєв зображений без намальованих рогів. *** В школі: – Сьогодні у нас буде контрольна.

– А калькулятором користуватися можна?

– Так можна.

– А транспортиром?

– Транспортиром теж можна. Отже, запишіть тему контрольної: "Історія Англії, XV століття". *** Вчитель фізики:

Хлопці, коли в темряві під час грози ви гладите кота проти шерсті, що вам кинеться в очі?

Ромчик тягне руку:

– Кіт! *** Учитель географії приходить до лікаря.

– Що у вас болить? – питає той.

– Нога. На північний схід від п'яти. *** – Рустам, – говорить вчитель, – розкажи про подорож Колумба.

– Значить так. Колумб не знав, куди він приплив. А коли повернувся додому, то не знав, звідки. *** На уроці історії вчителька запитує:

– Діти, хто такий Спартак?

– "Спартак" – чемпіон! – відповідають діти. *** Урок біології. Вчителька:

– Вовочка, розкажи всьому класу, як розмножуються дощові черв'яки?

– Розподілом, Марія Петрівна.

– А детальніше?

– Лопатою. *** – Васильку, у тебе чудовий твір! – каже вчитель – Але чому ти його не закінчив?

– Тому що тата терміново викликали на роботу. *** Вчителька:

– Петро, що означає фраза Гоголя: "Рідкісний птах долетить до середини Дніпра"?

Петро:

– Те, що Гоголь добре знав птахів. Нормальній птиці на середині Дніпра абсолютно нічого робити... *** – Що означає словосполучення "бачено-небачено"?

– Це коли барахлить телевізор! *** Вчителька: – Миколко, скажи-но мені швидко, скільки буде 5 + 8.

– 23.

– Як тобі не соромно бути таким недолугим! Це буде 13, а не 23.

– Так ви ж просили мене відповісти швидко, а не точно.

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