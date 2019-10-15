Андрій Шевченко емоційно прокоментував матч з Португалією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував феєричну перемогу української команди над збірною Португалії у матчі відбору на Євро 2020.

Шевченко подякував усім вболівальникам, які прийшли на Олімпійський.

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"Дуже щасливий, і дуже вдячний трибунам. Думаю, стадіон дав сьогодні потрібний імпульс, коли ми грали в меншості. Сьогодні на полі я побачив справжніх левів, і дуже вдячний хлопцям за той футбол, в який ми зіграли. Ось нарешті видно результат нашої роботи за три роки..."

Андрій Шевченко

"Хочу подякувати Португалії за той класний футбол, який вони сьогодні показали. Глядачам було приємно, а для нас грати з такою командою на рівних – удвічі приємно. Також хочу сказати – я дотримав свою обіцянку вивести збірну на Євро", – зазначив Шевченко.

Нагадаємо, матч Україна – Португалія пройшов 14 жовтня на НСК "Олімпійський" в Києві. Україна перемогла Португалію і достроково вийшла на Євро-2020.

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