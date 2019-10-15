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Україна – Португалія: дивитись відео голів та огляд матчу 14 жовтня 2019
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У Києві пройшов матч кваліфікації між збірними Україна – Португалія, завдяки якому наша команда достроково вийшла у фінальну частину Євро-2020. Дивіться відео голів, а також огляд потужної гри!
Збірна України з футболу в матчі кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи 2020 на НСК "Олімпійський" у Києві зіграла проти збірної Португалії, отримавши історичну перемогу! Українці завершили гру із рахунком 2:1, і тепер збірна має ще 19 очків, 6 перемог та вхід у групу B. Як відзначають коментатори, це вперше збірна України за всю історію напряму змогла пройти на чемпіонат Європи.
І ще: УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ: дивитись онлайн трансляцію матчу відбору на Євро 2020
Вже з перших хвилин українці увірвалися на поле та активно почали забирати всі зручні позиції у суперників, тому на перший гол не довелось довго чекати – на 6 хвилині Яремчук відкрив рахунок на добиванні після розіграшу кутового. Після цього навіть штрафний Роналду не вдався, адже Романчук блокував удар та направив м'яч на кутовий.
Україна - Португалія: відео голу Роман Яремчук, 6 хвилина дивитися онлайн:
Врешті, на 22 хвилин португальці заволоділи м'ячем, однак наша збірна продовжувала йти у контратаку, через що Степаненко отримав картку, а компанію з команди суперників йому склав Пепе. І на 27 хвилині Ярмоленко зі штрафного забив гол у ворота після передачі Миколенка.
Україна - Португалія: відео голу Андрій Ярмоленко, 27 хвилина дивитися онлайн:
Другий тайм для збірної України став значно складнішим, адже на початку гри жовту картку отримав Ярмоленко. Врешті Малиновський отримує можливість вибити штрафний, однак нічого не вдається. Андрій Шевченко проводить першу замінну та випускає на поле Коноплянку замість Марлоса. Тим часом у португальців замінили Маріу та Бруму, а арбітр призначив пенальті у ворота українців. Степаненко отримує червону картку, а Роналду з 11 метрів таки забиває останній гол цього напруженого матчу, який все одно залишає Україну переможцями.
Україна - Португалія: відео голу Кріштіану Роналду, 73 хвилина, дивитись онлайн:
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