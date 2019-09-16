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Анастасія Приходько покидає Юлію Тимошенко заради сцени
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Українська співачка та членкиня партії "Батьківщина" Анастасія Приходько вирішила покинути політику. Виконавиця вирішила повернутися на сцену після року творчої паузи.
Про це Анастасія Приходько написала на своїй сторінці у Facebook, подякувавши Юлії Тимошенко за все.
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Хочу сказати дякую за все лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Але моє рішення – рухатися далі! Це був важкий рік... Так! Я повертаюсь на сцену!, – написала вона.
Також про вихід з лав "Батьківщини" написав брат Анастасії Назар на своїй сторінці у Facebook:
Не обійшлося й без коментарів відданих прихильників співачки, котрі зазначили, що це було правильне рішення:
Нагадаємо, що рік тому Анастасія Приходько оголосила про те, що покидає сцену заради політики. Після цього вона підкреслила, що більше не займатиметься музикою через те, що стомилась чути про її "неформатність".
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