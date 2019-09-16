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Анастасія Приходько покидає Юлію Тимошенко заради сцени

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Настя Приходько повертається на сцену - фото 1
Настя Приходько повертається на сцену

Українська співачка та членкиня партії "Батьківщина" Анастасія Приходько вирішила покинути політику. Виконавиця вирішила повернутися на сцену після року творчої паузи.

Про це Анастасія Приходько написала на своїй сторінці у Facebook, подякувавши Юлії Тимошенко за все.

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Хочу сказати дякую за все лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Але моє рішення – рухатися далі! Це був важкий рік... Так! Я повертаюсь на сцену!, – написала вона.

Анастасія Приходько повертається на сцену - фото 355400
Анастасія Приходько повертається на сцену

Також про вихід з лав "Батьківщини" написав брат Анастасії Назар на своїй сторінці у Facebook:

Не обійшлося й без коментарів відданих прихильників співачки, котрі зазначили, що це було правильне рішення:

Анастасія Приходько покидає Юлію Тимошенко заради сцени - фото 355401

Нагадаємо, що рік тому Анастасія Приходько оголосила про те, що покидає сцену заради політики. Після цього вона підкреслила, що більше не займатиметься музикою через те, що стомилась чути про її "неформатність".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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