Закриті наради та окремий чат з Гройсманом: Супрун розповіла про роботу в Кабміні

Колишня глава МОЗ Уляна Супрун розповіла про деталі роботи на посаді міністра, а також пояснила, яку помилку зробили у новому Кабміні. Детальніше читайте далі.

Ексочільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун дала розширене інтерв'ю Українській правді, давши відповіді на найцікавіші питання. Колишня глава МОЗ розповіла про те, чого не могла сказати під час свого перебування на посаді. Вона наголосила, що не буде зраджувати таємниці колег, але поділиться важливими деталями.

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Супрун розповіла, що першою помилкою нового Кабміну стала відсутність трансляцій засідання. Вона зізналась, що навіть не знала, чи її звільнили аж до появи документів та прес-конференції.

"Вони мають транслювати комітети, бо саме там обговорюють спірні питання. Скажімо, Міністерство фінансів не погоджує документ, а на комітеті погоджують детально, чому і як. Коли ми не могли на закритих нарадах дійти згоди, обговорення переходило на публічну частину. І часом там вдавалося заблокувати те, що було неправильним", – пояснила ексміністр.

Дмитро Ларін, УП

У якості прикладу вона навела ситуацію, коли ветеранським організаціям планували заблокувати можливості для отримання грантів. Саме на публічних засіданнях цю тему підняли. А от на закритих нарадах урядовці могли спілкуватися відкритіше.

"Були сильні патріотичні моменти, були смішні. Багато хто цього не знає. Коли ми сидимо на Кабміні і хтось доповідає, ви бачите, що ми в телефонах. Але ми не сидимо тоді у Facebook. Ми спілкуємося між собою, щоб коментувати те, що говорять. Часом, як були якісь проблеми, ми прем’єру Гройсману писали. Коли він читав телефон, то від нас, щоб ми його не перебивали. У нас був свій чат у whatsapp", – додала Супрун.

Дмитро Ларін, УП

Вона також наголосила, що сподівається, що нова команда також матиме можливість спілкуватись з прем'єр-міністром, адже охорона здоров'я є одним із пріоритетів для українців та уряду.

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