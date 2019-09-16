Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Закриті наради та окремий чат з Гройсманом: Супрун розповіла про роботу в Кабміні

  • 15
Уляна Супрун про роботу у Кабміні - фото 1
Уляна Супрун про роботу у Кабміні / Дмитро Ларін, УП

Колишня глава МОЗ Уляна Супрун розповіла про деталі роботи на посаді міністра, а також пояснила, яку помилку зробили у новому Кабміні. Детальніше читайте далі.

Ексочільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун дала розширене інтерв'ю Українській правді, давши відповіді на найцікавіші питання. Колишня глава МОЗ розповіла про те, чого не могла сказати під час свого перебування на посаді. Вона наголосила, що не буде зраджувати таємниці колег, але поділиться важливими деталями.

І ще: Обрана нова міністерка охорони здоров'я: хто замінить Супрун

Супрун розповіла, що першою помилкою нового Кабміну стала відсутність трансляцій засідання. Вона зізналась, що навіть не знала, чи її звільнили аж до появи документів та прес-конференції.

"Вони мають транслювати комітети, бо саме там обговорюють спірні питання. Скажімо, Міністерство фінансів не погоджує документ, а на комітеті погоджують детально, чому і як. Коли ми не могли на закритих нарадах дійти згоди, обговорення переходило на публічну частину. І часом там вдавалося заблокувати те, що було неправильним", – пояснила ексміністр.

Дмитро Ларін, УП - фото 355302
Дмитро Ларін, УП

У якості прикладу вона навела ситуацію, коли ветеранським організаціям планували заблокувати можливості для отримання грантів. Саме на публічних засіданнях цю тему підняли. А от на закритих нарадах урядовці могли спілкуватися відкритіше.

"Були сильні патріотичні моменти, були смішні. Багато хто цього не знає. Коли ми сидимо на Кабміні і хтось доповідає, ви бачите, що ми в телефонах. Але ми не сидимо тоді у Facebook. Ми спілкуємося між собою, щоб коментувати те, що говорять. Часом, як були якісь проблеми, ми прем’єру Гройсману писали. Коли він читав телефон, то від нас, щоб ми його не перебивали. У нас був свій чат у whatsapp", – додала Супрун.

Дмитро Ларін, УП - фото 355303
Дмитро Ларін, УП

Вона також наголосила, що сподівається, що нова команда також матиме можливість спілкуватись з прем'єр-міністром, адже охорона здоров'я є одним із пріоритетів для українців та уряду.

Читайте також: Зеленський поспілкувався з зірками Голлівуду Мілою Куніс і Ештоном Катчером

Джерело: УП
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні
  • 12 вересня, 23:57
  • 3041
Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку
  • 12 вересня, 17:21
  • 854
ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
  • 11 вересня, 14:00
  • 775
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна