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Як українські гелікоптери проривалися на "Азовсталь": відео героїчної місії
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У мережі вперше показали, як вертольоти ЗСУ здійснювали спеціальні польоти до захисників заводу "Азовсталь". Бійці тоді перебувати в заблокованому Маріуполі.
Так, під час кількамісячної блокади російськими військами Маріуполя захисникам міста гелікоптерами Мі-8 доставляли усе необхідне. Нашим бійцям поставляли спорядження, їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси. Усього було 7 таких місій на глибину понад 100 кілометрів. Задіяно було 16 вертольотів.
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Тим часом у мережі з'явилися кадри з польотів українських гелікоптерів на "Азовсталь". Це завдання виконували спеціалісти Головного управління розвідки Міноборони України та полку "Азов". На відео видно, що політ проходив уздовж берегової лінії в районі порту. Показано також посадку, висадку десанту та вантажів і, звісно ж, повернення додому.
Максимальний професіоналізм українських льотчиків. Ніхто ніколи не дозволяв собі входити на понад сотню кілометрів у глибоко ешелоновану систему ППО та за повітряного патрулювання винищувачами ворога. Таких операцій ніколи в історії людства не було, – прокоментував місію засновник полку "Азов" Андрій Білецький.
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