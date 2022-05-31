Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Як українські гелікоптери проривалися на "Азовсталь": відео героїчної місії

  • 165
Як українські гелікоптери проривалися на "Азовсталь": відео героїчної місії - фото 1

У мережі вперше показали, як вертольоти ЗСУ здійснювали спеціальні польоти до захисників заводу "Азовсталь". Бійці тоді перебувати в заблокованому Маріуполі.

Так, під час кількамісячної блокади російськими військами Маріуполя захисникам міста гелікоптерами Мі-8 доставляли усе необхідне. Нашим бійцям поставляли спорядження, їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси. Усього було 7 таких місій на глибину понад 100 кілометрів. Задіяно було 16 вертольотів.

І ще: В Одеській області штормом винесло на пляж ворожу міну: відео

Тим часом у мережі з'явилися кадри з польотів українських гелікоптерів на "Азовсталь". Це завдання виконували спеціалісти Головного управління розвідки Міноборони України та полку "Азов". На відео видно, що політ проходив уздовж берегової лінії в районі порту. Показано також посадку, висадку десанту та вантажів і, звісно ж, повернення додому.

Максимальний професіоналізм українських льотчиків. Ніхто ніколи не дозволяв собі входити на понад сотню кілометрів у глибоко ешелоновану систему ППО та за повітряного патрулювання винищувачами ворога. Таких операцій ніколи в історії людства не було, – прокоментував місію засновник полку "Азов" Андрій Білецький.

Читайте також: Дивіться, як українські артилеристи атакують ворога: серія фото

пропозиції партнерів
Новини