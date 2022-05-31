В Одеській області штормом винесло на пляж ворожу міну: відео

На Одещині штормом винесло на пляж ворожу міну / кадр з відео

Вчора, 30 травня, на Одещині штормові хвилі прибили до берега протикорабельну міну, яку залишили в морі окупанти. Вибухонебезпечний предмет помітив патруль.

Як пише Штаб Оперативного командування "Південь" у Facebook, ворожий снаряд відірвало від кріплення під час нічного шторму. Міна дрейфувала в Чорному морі, а згодом її викинуло на берег. Оскільки зараз пляжі активно патрулюються, то поблизу відпочиваючих не було.

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Мінери ЗСУ, що прибули на місце, вивезли вибухонебезпечний об'єкт на полігон, який розташований на значній відстані від населених пунктів. Тут був проведений контрольований підрив міни, – зазначено в повідомленні.

Військові попередили, що це може слугувати гарним уроком для всіх тих, хто хоче засмагати всупереч усім застереженням відвідувати пляжі. Міна не завжди буває така "спокійна" – є ризик неконтрольованої детонації.

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