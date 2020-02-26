Як у Гонконзі боротимуться з економічними наслідками коронавірусу

Влада Гонконгу пообіцяли роздати грошові пакети на суму 985 фунтів стерлінгів (1275 доларів США) кожному постійному повнолітньому мешканцю. Так у місті допомагають людям впоратися з недавніми економічними труднощами.

Економіка Гонконгу продовжує стагнувати через політичні хвилювання та коронавірус. Для того щоб підвищити купівельну спроможність жителів, полегшити їх фінансовий тягар і стимулювати місцеве споживання, близько 7 мільйонам мешканців видадуть по 10 тисяч гонконзьких доларів готівкою.

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Крім того, влада подвоїть щомісячну допомогу для сімей з низькими доходами, знизить державну оренду житла, скоротить корпоративні податки та збільшить фінансування Ради з розвитку торгівлі, Ради з туризму та державних лікарень.

На соціально-економічну ситуацію в Гонконзі сильно вплинув спалах коронавірусу. Станом на 25 лютого у місті заразилася 81 осіб, двоє померли. Ресторани, бібліотеки, музеї, спортивні центри й інші громадські заклади були закриті. Від обмежень на в'їзд та виїзд постраждала туристична галузь Гонконгу.

Повнолітні мешканці Гонконгу отримають фінансову допомогу від влади

Спалах вірусу Covid-19 почалася в Гонконзі, коли місто ще не встигло оговтатися від місяців запеклих зіткнень між активістами демократичного руху і поліцією.

Протести були викликані прийняттям Законодавчими зборами нового закону про екстрадицію, який міг спростити процес передачі злочинців з Гонконгу до Китаю. Багато мешканців Гонконгу побачили в цьому спробу уряду Китаю взяти під контроль противників влади. В результаті лідер Гонконгу Керрі Лам оголосила про те, що відкликає закон про екстрадицію в Китай.

Гонконг, який протягом понад 150 років був британською колонією, є напівавтономним районом Китаю. Місто має унікальні для країни цивільні свободи, має свою економічну і правову систему.

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