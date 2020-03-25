Американський журнал Dezeen розповів про оригінальний дизайн київської квартири

Редакторів відомого американського журналу Dezeen, який присвячений архітектурі, дизайну і інтер'єру, вразило дизайнерське рішення квартири, яке виконала українська студія Ater Architects.

Інтерес авторів Dezeen викликало дизайнерське рішення невеликої київської квартири площею 65 м. кв. Квартира була тісною, а невеликі кімнати розділялися коридорами. Власники попросили дизайнерів зробити їхню квартиру світлою і просторою в мінімалістичному стилі.

І ще: Як виглядає офіс компанії LEGO в Данії: ефектні фото

Автори проєкт прибрали всі стіни, залишивши тільки ті, що відокремлюють ванну і туалетну кімнати від основного простору. Саме же простір квартири розділили на кілька зон з допомогу важких щільних штор у всю висоту – від стелі до підлоги. Штори кольору синього кобальту ефектно відтіняють колірне рішення всієї квартири, ставши яскравим акцентом.

"Ідея була в тому, щоб створити кольорові акценти, зробивши простір яскравішим і легшим, при цьому зберігши певну строгість", – сказано в коментарі студії.

Читайте також: Архітектори створили будиночок в лісі, про який мріють всі