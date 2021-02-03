Американський стартап придумав пластир, який зберігає їжу свіжою і хрусткою

Стартап SAVRpak представив у США спеціальний пластир, який дозволяє зберігати гарячу їжу у презентабельному вигляді. А це означає, що під час доставки страви залишатимуться хрусткими та свіжими.

Пластир наклеюється на внутрішню частину кришки контейнера з їжею і поглинає конденсат, який з'являється від випарів гарячої страви. В результаті цього блюдо не промокає, а під час доставки залишається свіжим і хрустким.

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"Конденсат – ворог свіжих продуктів. На жаль, будь-яка їжа (картопля фрі, курячі крильця чи салат) створює конденсат. Ми придумали заморожений пластир, який витягає вологу з повітря контейнера, перш ніж вона перетворюється в конденсат", – кажуть в компанії SAVRpak.

Представники компанії стверджують, що їхні пластирі знижують вологість в упаковці до 45%. Стартап вже встиг отримати визнання в галузі, завоювавши нагороди у чотирьох номінаціях на премії World Food Innovation Awards.

Упаковка з 10 пластирів коштує всього 2 долари. Зараз пластирі використовують тільки декілька компаній в Сан-Дієго, проте в SAVRpak кажуть, що до них вже звернулися і ресторани, і великі супермаркети з пропозицією про співпрацю.

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