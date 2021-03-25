Американський кухар придумав ідеальну форму пасти: він працював над нею 3 роки

Американський кулінар і автор подкасту The Sporkful Ден Пашман створив, на його думку, пасту ідеальної форми. Він назвав своє творіння cascatelli (каскателлі), що означає "маленькі водоспади".

Пашман розповів на своєму інстаграмі, що його не влаштовують традиційні форми макаронів. На його думку, вони або занадто довгі, або їх складно нанизати на виделку, або вони швидко набридають. Але головна його претензія до більшості різновидів – вони погано утримують соус.

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Кулінар підготував серію з 5 подкастів, в якій описав, як створював свою "ідеальну пасту". Існує 300 основних різновидів страви, але, як виявилося, знайти унікальну форму, яка при цьому буде їстівної та нескладною в виробництві, не так-то просто.

Протягом 3 років Пашман співпрацював з дизайнерами, виробниками пасти й інженерами. Він також проводив дегустації з експертами, які перевіряли продукт на консистенцію і те, як він відчувається на зубах. У результаті у нього вийшли короткі загнуті макарони з хвилястими ребрами, які з обох сторін перпендикулярно обрамляють основу.

"Цей прямокутний елемент став ключовим фактором того, що ця форма відрізняється від інших. Далеко не всі форми пасти мають прямі кути. Це забезпечує стійкість до укусу в будь-якому положенні. Наша паста нагадує щось на зразок двотавра, що робить макарони дуже приємними на смак", – сказав Пашман.

Домігшись бажаного результату, кулінар випустив каскателлі спільно з нью-йоркською компанією Sfoglini. Вони продаються в упаковках різних розмірів за ціною приблизно 4,5 долара за 450 грамів.

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