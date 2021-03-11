Виробник пасти створив плейлисти, які тривають стільки, скільки варяться макарони

На початку березня користувачі Twitter та Reddit звернули увагу на офіційні плейлисти на Spotify від компанії Barilla – найбільшого виробника макаронних виробів у світі. Особливість цих музичних збірок в тому, що вони відсортовані не тільки за настроєм, але й по типу макаронів.

Всього у Barilla 8 плейлистів. Наприклад, Mixtape Spaghetti складається з чотирьох треків і триває дев'ять хвилин, а Timeless Emotion Fusilli і Pleasant Melancholy Penne можна послухати за 11 хвилин – все відповідно до рекомендацій на коробках Barilla, адже тривають ці плейлисти рівно стільки, скільки варяться певні макарони.

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Насправді плейлисти запустили ще в січні 2021 року. Представники Barilla називали їх веселим аналогом кухонного таймера. Обкладинки для добірок намалювали італійські художники. Ще 5 березня на Barilla в Spotify були підписані близько 14 тисяч осіб. До 10-березня кількість підписників перевищила 105 тисяч.

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