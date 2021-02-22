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Італійців обурив рецепт пасти в американській газеті: що не так з інгредієнтами

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Італійців обурив рецепт пасти в американській газеті: що не так з інгредієнтами - фото 1

Італійці розкритикували рецепт пасти карбонара у виданні The New York Times. Журналісти газети запропонували "освіжити" страву помідорами чері.

Кулінарний оглядач газети Кей Чун припустив, що помідори додадуть яскраву нотку класичній страві. І ця порада викликала бурхливу реакцію серед італійців. Twitter буквально вибухнув гнівними коментарями.

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"Це найгірше, що могло статися з Італією після тенісу Супер-Маріо", – написав один з користувачів. "Дуже добре, навіть розділ рецептів The New York Times зараз нас тролить", – прокоментував інший італієць.

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Джерело: wantedinrome
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