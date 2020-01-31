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Американський актор отримав 10-річну підписку від Pornhub за фотографію з оголеним торсом

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Американський актор отримав 10-річну підписку від Pornhub за фотографію з оголеним торсом - фото 1

Пакистано-американський актор і сценарист Кумейл Нанджіані, відомий за роллю в серіалі "Кремнієва долина", десять років поспіль зможе користуватися послугами преміум-акаунта на Pornhub. Подарунок він отримав після того, як опублікував своє фото з оголеним торсом.

Так, своїм торсом Кумейл Нанджіані похизувався ще в грудні. Актор тренувався весь рік, щоб підготуватися до ролі в новому фільмі від Marvel "Вічні". Виявилося, трансформацію Нанджіані помітили не тільки його підписники, але і Pornhub. Адміністратори популярного порносайту зробили фото Нанджіані обкладинкою категорії "М'язисті чоловіки".

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Підписка стала своєрідною платою за використання фото на сайті. Про це Нанджіані розповів на передачі Конана О'Браєна. "Безкоштовне порно – класна річ, але тепер у мене ще і преміум-підписка! Відчуваю, у мене з'являться дивні фетиші", – сказав він.

Річна підписка на Pornhub коштує 95,8 долара в рік. Виходить, Нанджіані отримав за фото 958 порнодоларів.

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Джерело: mashable
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