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Американська журналістка розповіла, як проходить робочий день Джо Байдена

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Джо Байден - фото 1
Джо Байден / getty

Репортерка з The Washington Post Ешлі Паркер, з'ясувала, як президент США Джо Байден проводить свій робочий день і який у нього розпорядок. Жінка "віртуально" провела день з главою Білого дому.

Журналістка провела інтерв'ю з близькими до Байдена людьми, які на умовах анонімності погодилися розповісти про робочий день президента США.

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Тож співрозмовники репортерки розповіли, що ранок американського глави починається з силового тренування і велотренажера. Після цього він дивиться ранкові телешоу CNN "Новий день" або MSNBC "Ранковий Джо". Також Джо Байден зранку переглядає новинний дайджест великих видань США, особливо приділяючи увагу новинам з рідного штату Делавер.

Потім президент і віцепрезидент Камала Харріс слухають секретну доповідь американської розвідки про світові події в гарячих точках. Далі йдуть зустрічі з главами департаментів. Байден не менше разу на тиждень зустрічається з міністром оборони США Ллойдом Остіном, держсекретарем Ентоні Блінкеном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком А. Міллі. Потім чиновник проводить нараду зі своїми радниками, а ще робить в середньому один-два публічних виступи.

Паркер зазначає, що в порівнянні з Трампом, Байден набагато менш активний впродовж дня – попередній американський президент проводив більше часу на робочому місці і дуже часто виступав перед ЗМІ.

Американська журналістка розповіла, як проходить робочий день Джо Байдена - фото 460856

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