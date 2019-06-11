У білизні на велосипеді: Кайлі Дженнер розбурхала мережу

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер привернула увагу фанатів ефектними фото у білизні разом з подругою. Дівчата вирішили покатати на велосипедах без зайвого одягу, похизувавшись апетитними формами.

21-річна американська модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер заповнює собою весь медіапростір, а також веде власний профіль в соцмережі Instagram. Там за юною зіркою стежать понад 137 мільйонів осіб. І це зовсім не дивно, адже молодша сестра Кім Кардашян щодня ділиться свіжими фото зі свого життя.

Нещодавно Кайлі показала, як весело проводить час з давньою подругою Анастасією Караніколао. Після яскравих кадрів з рожевої вечірки біля басейну зірки вирішили покататись на велосипедах у білизні. Важко не помітити звабливі фігури молодих красунь.

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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