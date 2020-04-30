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Американка виклала у мережу нотатки бабусі, яка пережила епідемію іспанки
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63-річна американка Дженніфер Вайнбрехт зі штату Огайо поділилася записами зі щоденника своєї прабабусі Люсі Кокс, яка пережила епідемію іспанського грипу у 1918-1920 роках (від нього тоді померло близько 50 мільйонів осіб). Нотатки вразять тих, хто усіляко ігнорує загрозу коронавірусу.
Вайнбрехт і її 38-річна донька Еммі Паттерсон вирішили, що за часів пандемії коронавірусу людям буде корисно дізнатися про те, як на початку XX століття пережили іспанку, і тому жінки зайнялися розшифровкою щоденників.
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Бабуся Кокс, як ласкаво її називають нащадки, вела свій щоденник з 1899 по 1964 роки. У ньому вона розповідає про свій побут, про виховання дітей і важку роботу на фермі. Але деякі її записи нагадують про те, що у світі була страшна в історії людства епідемія, від якої померли мільйони людей.
Я пекла хліб, цукрові тістечка і збирала манго. Потім ми з дітьми вирушили в місто ввечері, щоб отримати ще ліків проти грипу, – писала Кокс.
У кінці запису про цей день вона згадує, що від іспанського грипу померла знайома – 14-річна Марі. А в наступному місяці Кокс перелічила імена інших людей, що померли від грипу.
При цьому жінка не припиняла записувати, як проходять типові будні – як люди їздять в місто, працюють, одружуються і так далі.
Люди не здавалися, – підбила підсумок праправнучка бабусі Кокс Еммі Паттерсон. – Навіть коли бабуся писала, що їй погано, вона все одно не опускала рук.
Крім того Паттерсон зазначила, що у багатьох сім'ях по всьому світу досі згадують ті страшні часи на початку XX століття.
У той час як через пандемію [коронавірусу] закриваються школи і підприємства і все це сприймається як нова реальність, у багатьох сімей досі залишилися шрами від пандемії іспанського грипу 1918 року [коли не робилося взагалі нічого], – додала Паттерсон.
Пандемія іспанського грипу стала однією з наймасштабніших епідемій в історії людства. За два роки у світі перехворіли близько 550 мільйонів осіб, померло близько 50 мільйонів.
Нагадаємо, що до винаходу вакцини, яка, за різними оцінками, з'явиться не раніше початку 2021 року, самоізоляція залишається єдиним ефективним заходом проти коронавірусу Covid-19.
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