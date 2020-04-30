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Коронавірус Карантин

Кур'єра з Уханя зворушив анонімний подарунок: миле відео

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Кур'єр отримав несподіваний подарунок від аноніма - фото 1
Кур'єр отримав несподіваний подарунок від аноніма

Невідомий мешканець міста Ухань, яке найбільше потерпіло від коронавірусу в Китаї, вирішив подякувати кур'єру за його самовіддану працю під час карантину. Зворушливе відео виклали у мережі, і воно не залишить вас байдужими!

Наприкінці квітня у мережі з'явилося відео, на якому кур'єр з Уханя отримує в подарунок торт і їсть його зі слізьми на очах, сидячи на вуличних сходинках. Ролик миттєво став вірусним і набрав мільйони переглядів.

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Кур'єра з Уханя зворушив анонімний подарунок: миле відео - фото 401149

Як виявилося, чоловік приїхав за черговим замовленням в пекарню і з подивом виявив, що доставка оформлена на його ім'я. Таким чином анонімний покупець привітав кур'єра з днем ​​народження.

Під час спалаху COVID-19 кур'єри і постачальники їжі стали одними з найважливіших людей для життєдіяльності міста. Вони гарантували, що жителі Уханя, які перебувають у суворій ізоляції, а також лікарі отримають ліки та їжу. Тепер, коли карантин у Китаї закінчився, вдячні жителі намагаються винагородити їх різними способами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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