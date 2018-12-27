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Американка помстилася хлопцю за зраду, зганьбивши його на весь світ: відео

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Американка помстилася хлопцю - фото 1
Американка помстилася хлопцю / Twitter

В Америці дівчина на ім'я Тіана Переа дізналася про еротичні повідомлення свого бойфренда, які він посилав іншій дівчині.

Американка не стала відразу влаштовувати сцен, мабуть, дотримуючись думки, що помста – це страва, яку подають холодною. Крім того, вона вирішила зняти свій тріумф на відео.

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Дівчина дочекалася, коли почнеться святкування її 22-ий день народження, зібрала гостей і при всіх привела план помсти в дію. Спочатку ніщо не віщувало біди. Присутні наповнювали келихи, і Тіана подякувала їм за те, що вони прийшли на її свято.

Але через деякий час дівчина переключилася на свого хлопця. Сантос стояв поруч, посміхаючись і нічого не підозрюючи.

Я хотіла б подякувати Сантосу за те, що дав мені зрозуміти, що я заслуговую кращого. Кожна людина тут знає, що ти намагався переспати з іншою дівчиною, – сказала Тіана Переа.

Також вона додала, що всі бачили скріншоти повідомлень сексуального характеру з інтимними відео, які він відправляв іншій дівчині і помилково послав ще й їй.

Варто відзначити, що у цей момент брат американки спустився по сходах з чорною сумкою, в якій лежали речі Сантоса, і вказав хлопцю на двері. Сам зрадник, мабуть, був так ошелешений, що не вимовив ні слова і тихо пішов. І після цього нарешті почалися справжні веселощі.

Відомо, що трохи пізніше дівчина виклала ролик у Twitter, і він став вірусним. Відео з присоромленим зрадником подивилися майже 6 мільйонів разів. І в коментарях писали, що вона дійсно придумала непоганий план.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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