Кур'єр прославився кумедними танцями перед камерою спостереження

Кур'єр однієї з великих компаній прославився завдяки тому, що станцював після доставки посилок, в американському штаті Індіана. Відповідне відео оприлюднено на каналі ViralHog на YouTube.

Співробітник служби UPS доставив посилки за адресою, однак перед тим, як піти, виконав танець, дивлячись прямо у камеру.

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Люди, які проживали в будинку, замовили доставку додому, так як закінчували різдвяні покупки. Їм було надіслано повідомлення на телефон про те, що хтось був біля їхнього будинку, тоді вони і побачили запис камери спостереження.

Всього за пару днів ролик переглянули майже 75 тисяч раз.

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