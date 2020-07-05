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Американець з'їв 75 хот-догів і знову побив світовий рекорд

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Джої Честнат - фото 1
Джої Честнат / Getty

Американець Джої Честнат, якого називають "Щелепи", з'їв 75 хот-догів за 10 хвилин. Таким чином він побив свій же світовий рекорд на конкурсі, який проводився в Нью-Йорку 4 липня.

"Було важко. Хот-доги були сьогодні добре приготовлені. Мені не вистачало підтримки уболівальників", – сказав Честнат.

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Американець з'їв 75 хот-догів і знову побив світовий рекорд - фото 414059

Американець з'їв 75 хот-догів і знову побив світовий рекорд - фото 414060

Зазвичай конкурс Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводиться біля закусочної Nathan's Famous, але через пандемію COVID-19 в цей раз він проходив у засекреченому місці і без уболівальників за участю всього 5 осіб замість 15. Вони були відокремлені один від одного прозорими перегородками.

Честнат встановив свій попередній рекорд у 2018 році, тоді йому вдалося з'їсти 74 хот-доги. Також він був переможцем конкурсу у 2007, 2009, 2013, 2016 2017 і 2019 роках.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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