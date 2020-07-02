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Коли знайшов для себе трон: хлопець в супермаркеті підкорив мережу

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Стрибок цього хлопця вражає - фото 1
Стрибок цього хлопця вражає

Зірками інтернету часто стають не лише домашні улюбленці, а й люди, чию поведінку буває складно пояснити. Але цей хлопець просто вразив своєю фізичною підготовкою і почуттям гумору.

На платформі Reddit користувач з ніком Two_Inches_Of_Fun поділився кумедним відео з одного із супермаркетів, яке за короткий час піднялось у топи. За лічені години допис зібрав понад 20 тисяч балів та майже 500 коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як хлопець спокійно йде магазином, а тоді помічає стелаж зі стільцями, які стоять один на одному. Кілька секунд – і головний герой запису вже на вершині!

"Стрибок у висоту, щоб претендувати на свій трон", – відзначив автор, а коментатори наголошують, що для нього це виглядало дуже легко, хоча насправді все не так просто. До того ж, втриматись на "тронах" також треба вміти.

High jump to claim his throne. from r/nextfuckinglevel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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