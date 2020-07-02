Коли знайшов для себе трон: хлопець в супермаркеті підкорив мережу

Зірками інтернету часто стають не лише домашні улюбленці, а й люди, чию поведінку буває складно пояснити. Але цей хлопець просто вразив своєю фізичною підготовкою і почуттям гумору.

На платформі Reddit користувач з ніком Two_Inches_Of_Fun поділився кумедним відео з одного із супермаркетів, яке за короткий час піднялось у топи. За лічені години допис зібрав понад 20 тисяч балів та майже 500 коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як хлопець спокійно йде магазином, а тоді помічає стелаж зі стільцями, які стоять один на одному. Кілька секунд – і головний герой запису вже на вершині!

"Стрибок у висоту, щоб претендувати на свій трон", – відзначив автор, а коментатори наголошують, що для нього це виглядало дуже легко, хоча насправді все не так просто. До того ж, втриматись на "тронах" також треба вміти.

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