Індієць замовив собі захисну маску з золота вагою 2,5 кг

Житель індійського штату Махараштра Шанкар Кураде замовив собі у ювеліра захисну маску з золота. Так він планує рятуватися від коронавірусу.

"Ідея зробити золоту маску, прийшла мені в голову, коли я побачив людину в масці зі срібла. Оскільки я люблю золото і носити важкі золоті ланцюги і кільця, я вирішив: а чому б мені не носити золоту маску?" – розповів Шанкар Кураде.

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Маска важить близько 2,5 кілограма. У ній пророблені невеликі отвори для дихання. Розкішний засіб індивідуального захисту обійшовся замовникові майже у 3870 американських доларів.

За словами Кураде, маска наробила багато шуму серед місцевих жителів і в ЗМІ. "Я став центром уваги, коли в золотій масці вийшов на вулицю. Хоча захоплення моєї сім'ї золотом широко відомн в цьому регіоні, золота маска – це абсолютно нова річ, тому людям і було цікаво", – додав він.

Індієць знає, що маски самої по собі недостатньо, важливо ще дотримуватися дистанції і мити руки.

Maharashtra: Shankar Kurade, a resident of Pimpri-Chinchwad of Pune district, has got himself a mask made of gold worth Rs 2.89 Lakhs. Says, "It's a thin mask with minute holes so that there's no difficulty in breathing. I'm not sure whether this mask will be effective." #COVID19 pic.twitter.com/JrbfI7iwS4 — ANI (@ANI) July 4, 2020

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