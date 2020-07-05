Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Індієць замовив собі захисну маску з золота вагою 2,5 кг

  • 48
Індієць носить захисну маску з золота - фото 1
Індієць носить захисну маску з золота / indiatoday

Житель індійського штату Махараштра Шанкар Кураде замовив собі у ювеліра захисну маску з золота. Так він планує рятуватися від коронавірусу.

"Ідея зробити золоту маску, прийшла мені в голову, коли я побачив людину в масці зі срібла. Оскільки я люблю золото і носити важкі золоті ланцюги і кільця, я вирішив: а чому б мені не носити золоту маску?" – розповів Шанкар Кураде.

І ще: Вчені з'ясували, які маски від коронавірусу найефективніші

Індієць замовив собі захисну маску з золота вагою 2,5 кг - фото 414054

Маска важить близько 2,5 кілограма. У ній пророблені невеликі отвори для дихання. Розкішний засіб індивідуального захисту обійшовся замовникові майже у 3870 американських доларів.

За словами Кураде, маска наробила багато шуму серед місцевих жителів і в ЗМІ. "Я став центром уваги, коли в золотій масці вийшов на вулицю. Хоча захоплення моєї сім'ї золотом широко відомн в цьому регіоні, золота маска – це абсолютно нова річ, тому людям і було цікаво", – додав він.

Індієць знає, що маски самої по собі недостатньо, важливо ще дотримуватися дистанції і мити руки.

Читайте також: У США підлітки влаштовують коронавірусні вечірки: хто інфікується – отримає приз

Джерело: indiatoday
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
  • 26 червня, 16:00
  • 1326
Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 30 червня, 09:00
  • 2351
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2416810
Загрузка...
Новини