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Американець зібрав з двох Ford унікальний позашляховик

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Ford F-250 Super Duty і Ford Explorer "зліпили" в одне авто - фото 1
Ford F-250 Super Duty і Ford Explorer "зліпили" в одне авто

Американець Девід Стокман, мешканець містечка Уетерфорд у Техасі, побудував унікальний кастомний позашляховик Super Bronco. Автомобіль фактично зроблений з двох машин: пікапа Ford F-250 Super Duty 2005 року і п'ятидверного Ford Excursion 2001 року випуску.

Початковий план Стокмана був такий: вкоротити Ford Excursion і імплантувати в його моторний відсік 6,0-літровий дизель від F-250 Super Duty. Однак потім він вирішив розпиляти обидва автомобілі і об'єднати їх в один.

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Вийшло, що у Super Bronco передня частина разом з рамою запозичена у пікапа, а задня – у позашляховика. Причому Стокману не просто вдалося об'єднати дві машини, а ще й акуратно вставити між кузовами невеликі двері, які відкриваються проти руху.

Американець зібрав з двох Ford унікальний позашляховик - фото 392596

Інші деталі, такі як передні крила і капот, Super Bronco дісталися від іншого F-250, але вже 2008 року. Решітка радіатора – від сучасного пікапа. Крім того, Стокман врізав у кузов Excursion задні ліхтарі від F-150 зразка 2017 року.

Американець зібрав з двох Ford унікальний позашляховик - фото 392597

Салон позашляховика теж довелося істотно переробити: для цього використовували елементи від модифікації F-150 King Ranch і Lincoln MKX.

Американець зібрав з двох Ford унікальний позашляховик - фото 392598

Під капотом Super Bronco встановлений 6,0-літровий дизель Power Stroke, що видає близько 400 кінських сил і суміщений з автоматичною коробкою передач. Привід – повний.

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Джерело: Motor
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