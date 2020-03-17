BMW зняла рекламу нового авто у Києві: ефектне відео

Кадр зі зйомок реклами BMW у Києві

Німецький автомобільний гігант BMW зняв рекламний ролик нової моделі BMW 2 Series Gran Coupe в столиці України Києві. Дивіться футуристичний ролик, який перенесе вас у майбутнє.

Над зйомками у Києві працювала компанія Family Production.

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Зокрема, на відео можна помилуватися бібліотекою Верданського, Житнім ринком, мостом Кірпи, центром культури КПІ, Залізничним мостом, а також оранжерею Ботанічного саду імені Гришка.

Тут і антиутопічна тоталітарна держава, і спеціально придуманий бренд одягу. 100 тропічних метеликів, підводне весілля, торт, який ми мали розрізати правильно всього з двох спроб, – розповіли у Family Production

Дивіться крутий рекламний ролик BMW, знятий у Києві:

Тут дивіться кадри зі зйомки рекламного ролика для компанії BMW:

Нагадаємо, що нещодавно всесвітньо відомий британський гурт Coldplay презентував новий кліп на пісню "Trouble in Town" зі свого студійного альбому Everyday Life. Ролик був знятий на вулицях Києва. На кадрах можна помітити район станції метро "Олімпійська", а також Рибальський острів.

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