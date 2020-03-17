Пілоти Формули-1 влаштували перегони на холодильниках: епічне відео

Команда Формули-1 Red Bull Racing поділилася відеороликом незвичайного бою між своїми пілотами. Макс Ферстаппен і Александер Елбон влаштували гонки на моторизованих холодильниках по зменшеній копії Альберт-Парку – арені Гран-прі Австралії.

Організатори змагання намалювали у порту Мельбурна імпровізовану трасу Гран-прі Австралії, встановили повнорозмірний світлофор і відзначили межі траси у поворотах загородженнями з шин. "Боліди" Ферстаппена і Елбона були 1,5-сильні візки на колесах з 80-кубовим моторчиком і сидінням-холодильником фірми YETI.

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Пілоти Формули-1 подолали "автодромом" три кола, причому бій вийшов видовищним: моторизований холодильник крениться, потужності двигуна не вистачало і спортсменам доводилося допомагати на розгонах ногами. Ферстаппену вдалося випередити Елбона. Після гонки тайський пілот поскаржився на погані налаштування холодильника і механічні проблеми.

За іронією долі, взяти участь у Гран-прі Австралії пілотам Red Bull не вдалося, оскільки гонку в останній момент скасували через пандемію коронавірусу, а трохи пізніше перенесли й інші етапи Формули-1 до травня. Таким чином, перемога Ферстаппена над напарником залишилася єдиним гоночним трофеєм голландця в березні.

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