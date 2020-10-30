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Марсохід NASA подолав неймовірну кількість кілометрів: цифра вражає
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Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance ("Наполегливість"), який 30 липня покинув Землю, вже подолав половину шляху до Марсу.
Марсохід, який 30 липня о 14:50 за Києвом стартував з майданчика на мисі Канаверал, США, вже подолав 235 мільйонів кілометрів шляху до Червоної планети.
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Посадка апарату, який буде шукати ознаки життя на четвертій планеті Сонячної системи за відстанню від Сонця, запланована на 18 лютого 2021 року. Це вже буде дев'ята посадка апаратів NASA на Марс. Один з марсоходів "Curiosity", місце посадки якого назвали на честь письменника Рея Бредбері, все ще активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри по поверхні планети. Згідно з онлайн-даними NASA, на момент публікації новини швидкість апарату складає 105 809 км/год відносно Сонця.
27 жовтня для передачі сигналу з Землі до "Perseverance" знадобилося 2 хвилини 22 секунди. В день прибуття марсохода на Марс сигнал до нього буде йти 11 хвилин 30 секунд.
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