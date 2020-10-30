Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Хелловін

Марсохід NASA подолав неймовірну кількість кілометрів: цифра вражає

  • 29
Perseverance - фото 1
Perseverance / learningenglish

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance ("Наполегливість"), який 30 липня покинув Землю, вже подолав половину шляху до Марсу.

Марсохід, який 30 липня о 14:50 за Києвом стартував з майданчика на мисі Канаверал, США, вже подолав 235 мільйонів кілометрів шляху до Червоної планети.

І ще: У NASA показали, як виглядає туманність Блакитний Сніжок

Посадка апарату, який буде шукати ознаки життя на четвертій планеті Сонячної системи за відстанню від Сонця, запланована на 18 лютого 2021 року. Це вже буде дев'ята посадка апаратів NASA на Марс. Один з марсоходів "Curiosity", місце посадки якого назвали на честь письменника Рея Бредбері, все ще активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри по поверхні планети. Згідно з онлайн-даними NASA, на момент публікації новини швидкість апарату складає 105 809 км/год відносно Сонця.

27 жовтня для передачі сигналу з Землі до "Perseverance" знадобилося 2 хвилини 22 секунди. В день прибуття марсохода на Марс сигнал до нього буде йти 11 хвилин 30 секунд.

Марсохід NASA подолав неймовірну кількість кілометрів: цифра вражає - фото 432770

Марсохід NASA подолав неймовірну кількість кілометрів: цифра вражає - фото 432771

Це цікаво: У NASA показали, як торкнулися "рукою" астероїда

Джерело: facebook
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
  • 25 жовтня, 19:21
  • 160
Гороскоп на цей тиждень 26 жовтня – 1 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 25 жовтня, 17:20
  • 581
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2611105
Загрузка...
Новини