Американець не міг поділити з сусідами територію, тому розрізав їхній гараж навпіл: фото

Житель США Габріель Браун перейшов до рішучих методів боротьби з сусідами. Вони вже кілька років сперечаються з приводу території між ділянками в місті Доувер-Фокскрофт, штат Мен.

У Браунів були хороші відносини з попереднім власником сусіднього будинку – Стівом Ріттером – але він помер у 2016. З того часу конфлікти стали постійними. Ріттери нечасто були вдома, а тому в нього постійно заїжджали різні орендарі – і ні з ким з них Браун не подружилися. Вони намагалися купити сусідній будинок, але їм відмовили.

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Каталізатором конфлікту став саме один з Ріттерів. Габріель Браун склав тріску прямо на межі між двома ділянками – а на наступний день там з'явився кілочок, який встановив Блейк Ріттер – молодший син покійного Стіва. У підсумку сім'ї посварилися і викликали землеміра, який постановив, що територія між будинками проходить прямо по гаражу Ріттерів.

Через кілька днів ще один землемір підтвердив кордон – вже на наступний день Браун взяв поршневу пилу і відпиляв половину гаража, яка стояла на його території. Тепер там стоїть паркан.

"Паркани допомагають сусідам дружити – ось що ми винесли з усього цього", – кажуть Брауни. Сім'я Браунів сподівається, що тепер всі суперечки припиняться.

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