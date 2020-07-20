Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Американець не міг поділити з сусідами територію, тому розрізав їхній гараж навпіл: фото

  • 26
Американець не міг поділити з сусідами територію, тому розрізав їхній гараж навпіл: фото - фото 1

Житель США Габріель Браун перейшов до рішучих методів боротьби з сусідами. Вони вже кілька років сперечаються з приводу території між ділянками в місті Доувер-Фокскрофт, штат Мен.

У Браунів були хороші відносини з попереднім власником сусіднього будинку – Стівом Ріттером – але він помер у 2016. З того часу конфлікти стали постійними. Ріттери нечасто були вдома, а тому в нього постійно заїжджали різні орендарі – і ні з ким з них Браун не подружилися. Вони намагалися купити сусідній будинок, але їм відмовили.

І ще: Британець обожнював ходити у бар, і ось що зробила його дружина

Американець не міг поділити з сусідами територію, тому розрізав їхній гараж навпіл: фото - фото 416625

Каталізатором конфлікту став саме один з Ріттерів. Габріель Браун склав тріску прямо на межі між двома ділянками – а на наступний день там з'явився кілочок, який встановив Блейк Ріттер – молодший син покійного Стіва. У підсумку сім'ї посварилися і викликали землеміра, який постановив, що територія між будинками проходить прямо по гаражу Ріттерів.

Через кілька днів ще один землемір підтвердив кордон – вже на наступний день Браун взяв поршневу пилу і відпиляв половину гаража, яка стояла на його території. Тепер там стоїть паркан.

"Паркани допомагають сусідам дружити – ось що ми винесли з усього цього", – кажуть Брауни. Сім'я Браунів сподівається, що тепер всі суперечки припиняться.

Американець не міг поділити з сусідами територію, тому розрізав їхній гараж навпіл: фото - фото 416624

Читайте також: На 3D-принтері вперше вдалось створити двоповерховий дім

Джерело: bangordailynews
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Spotify, Apple Music і YouTube Music: порівняння, огляд та ціни стрімінгових сервісів
  • Вчора, 12:19
  • 132
Гороскоп на цей тиждень 20 – 26 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 18 липня, 12:51
  • 375
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2439514
Загрузка...
Новини