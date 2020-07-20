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Британець обожнював ходити у бар, і ось що зробила його дружина

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Британка відкрила бар для свого чоловіка - фото 1
Британка відкрила бар для свого чоловіка

Мало хто з чоловіків відмовився б від походу до пабу після важкого дня. А дружина цього британця вигадала спосіб, як далеко не відпускати коханого і насолоджуватись атмосферою бару водночас.

Джейн Теппер з Англії якось посеред ночі застукала свого чоловіка Пола за тим, що він намагався тихенько піти на пиво з друзями, але вирішила не влаштовувати сварку. Креативна жінка вигадала, як не позбавляти коханого вільного простору, але й уникнути подібних ситуацій.

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Тому Джейн просто влаштувала паб прямісінько на задньому подвір'ї помешкання. І це місце під назвою The Doghouse (Халабуда) точно перевершує всі очікування.

"Я не могла втримати чоловіка вдома. Тому вирішила зробити власний паб. Тепер я можу офіційно заявити: мій чоловік у халабуді", – весело зазначила Джейн. А зважаючи на карантин через пандемію коронавірусу, така ідея доволі крута.

Щоправда, таке задоволення обійшлось Джейн недешево, адже на будівництво бару довелось викласти близько 20 тисяч доларів. Можна лише уявити суму, яку подружжя витратило на багато різних сортів пива, щоб сповна насолоджуватись відпочинком.

До слова, власниця пабу планує відчиняти двері закладу не лише для чоловіка і його друзів, а й для своїх подруг. Тому у виграші всі.

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Джерело: zefirka
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