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Американець 10 років писав для шотландської Вікіпедії, але при цьому не знав мови

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Чоловік сім років був головним адміністратором шотландської Вікіпедії - фото 1
Чоловік сім років був головним адміністратором шотландської Вікіпедії

Наш новий герой – наявний приклад того, що не завжди варто довіряти тому, що пише у "Вікіпедії". Так, американець протягом десяти років писав і правив статті у шотландській версії електронної енциклопедії, а загалом його авторству належить третина контенту цього сегменту. Але є тут одне "але".

Як з'ясував користувач реддіта Ultach, волонтер виконав таку гігантську роботу, абсолютно не знаючи шотландського мови.

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Виявилося, що користувач AmaryllisGardener зі США створював статті англійською з великою кількістю помилок, щоб текст нагадував шотландський акцент. Автор не використав граматику шотландської мови – мабуть, тому, що просто не знає її. Шотландські слова, які траплялися в його текстах, вставлені навмання.

Ultach запідозрив волонтера, що той запозичив цілі абзаци з англійської версії "Вікіпедії" і вносив невеликі зміни, використовуючи для цього онлайн-словники шотландського мови.

Як вдалося підрахувати користувачеві реддіта, AmaryllisGardener займався цим протягом десяти років, був головним адміністратором шотландської "Вікіпедії" сім років і в середньому писав по дев'ять статей на день. На сторінці автора зазначено, що він "тільки вивчає мову".

Користувач реддіта переконаний, що чоловік завдав непоправної шкоди - фото 422334
Користувач реддіта переконаний, що чоловік завдав непоправної шкоди

Здавалося б, перед нами рідкісний приклад ентузіазму, але Ultach впевнений, що AmaryllisGardener завдав непоправної шкоди шотландській мові, і всю його діяльність можна назвати не інакше як культурним вандалізмом:

"Вікіпедія – один з найбільш відвідуваних веб-сайтів у світі. Десятки мільйонів людей тепер думають, що шотландська мова – це спотворений переклад англійської мови, а не самостійна мова чи діалект. І все тому, що вони зіткнулися з жахливим перекладом з англійської, який ця людина називає шотландським".

Що тепер робити з цим сегментом сайту – незрозуміло. Якщо видалити весь контент, створений AmaryllisGardener, то існування шотландської версії вільної енциклопедії опиниться під питанням.

Як то кажуть: люди бідкалися, а AmaryllisGardener розводить руками.

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Джерело: Reddit
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