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Американець 10 років писав для шотландської Вікіпедії, але при цьому не знав мови
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Наш новий герой – наявний приклад того, що не завжди варто довіряти тому, що пише у "Вікіпедії". Так, американець протягом десяти років писав і правив статті у шотландській версії електронної енциклопедії, а загалом його авторству належить третина контенту цього сегменту. Але є тут одне "але".
Як з'ясував користувач реддіта Ultach, волонтер виконав таку гігантську роботу, абсолютно не знаючи шотландського мови.
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Виявилося, що користувач AmaryllisGardener зі США створював статті англійською з великою кількістю помилок, щоб текст нагадував шотландський акцент. Автор не використав граматику шотландської мови – мабуть, тому, що просто не знає її. Шотландські слова, які траплялися в його текстах, вставлені навмання.
Ultach запідозрив волонтера, що той запозичив цілі абзаци з англійської версії "Вікіпедії" і вносив невеликі зміни, використовуючи для цього онлайн-словники шотландського мови.
Як вдалося підрахувати користувачеві реддіта, AmaryllisGardener займався цим протягом десяти років, був головним адміністратором шотландської "Вікіпедії" сім років і в середньому писав по дев'ять статей на день. На сторінці автора зазначено, що він "тільки вивчає мову".
Здавалося б, перед нами рідкісний приклад ентузіазму, але Ultach впевнений, що AmaryllisGardener завдав непоправної шкоди шотландській мові, і всю його діяльність можна назвати не інакше як культурним вандалізмом:
"Вікіпедія – один з найбільш відвідуваних веб-сайтів у світі. Десятки мільйонів людей тепер думають, що шотландська мова – це спотворений переклад англійської мови, а не самостійна мова чи діалект. І все тому, що вони зіткнулися з жахливим перекладом з англійської, який ця людина називає шотландським".
Що тепер робити з цим сегментом сайту – незрозуміло. Якщо видалити весь контент, створений AmaryllisGardener, то існування шотландської версії вільної енциклопедії опиниться під питанням.
Як то кажуть: люди бідкалися, а AmaryllisGardener розводить руками.
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