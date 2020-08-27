На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Дизайнер створив спецодяг для походу за продуктами: відео
-
- 35
Талановитий американець створює непотрібні, але дуже актуальні речі для сучасних людей. Цього разу він потішив фанатів спеціальною безрукавкою для тих, хто не хоче купувати пакети чи брати кошик для покупок.
Знайомтесь, Метт Бенедетто – дуже веселий і креативний хлопець, який разом з друзями працює над проєктом з красномовною назвою "Непотрібні винаходи" (Unnecessary Inventions). Більшість з них можуть підняти настрій навіть своїм дизайном. Так і трапилось з недавньою новинкою від Метта.
Більше винаходів Метта: Американець створив пристрій для задротів соцмереж
На платформі Reddit він розмістив ролик з демонстрацією спеціального одягу для походу за продуктами. Допис точно привернув увагу мережі, адже зібрав понад 90 тисяч балів та більше як 3 тисячі коментарів. А все тому, що Метт вигадав безрукавку, яка трансформується у сумку на ваших грудях. Зацініть:
Читайте також: Винахід року: інженер створив пістолет, який стріляє захисними масками
-
11:50Які продукти здатні посилити відчуття тривоги
-
11:16Магнітні бурі у вересні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
10:52Селена Гомес звабливо продає морозиво: тизер нового кліпу
-
10:20Дизайнер створив спецодяг для походу за продуктами: відео
-
09:49THE HARDKISS – Кобра: дивіться новий епічний кліп на пісню з MONATIK
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня
-
08:55Глибоке декольте і епічна зачіска: курйозна Cardi B вразила новим образом
-
08:26Прості поради, як кинути курити і не набрати вагу
-
07:59Фахівці створили алгоритм для автоматичного аналізу сновидінь
-
07:33У Tesla виявили новий глюк: він дозволяє керувати чужими автомобілями
-
07:12Погода в Україні 27 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 26 серпня
-
21:53Експерти розповіли, чи корисно спати на лівому боці
-
21:22З'явилась свіжа карта жіночих і чоловічих ерогенних зон: гайда вивчати разом
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:0027 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42Краще б з'їв: ентузіаст зробив з кавуна ігрову приставку
-
20:21У Таїланді можуть з'явитися в'язниці для туристів
-
19:5360-річний Антоніо Бандерас розповів, що вилікувався від COVID-19
-
19:44Як склянка води вранці впливає на організм: відповідь вчених
-
19:24Росте ангел: Джіджі Хадід поділилась вагітними світлинами в мережі
-
19:17Жорсткі правила для продавців одягу в Сінгапурі шокували мережу
-
18:54Представлено найшвидший і найпотужніший британський кросовер
-
18:46Австралійка кинула пити і вразила своїм перевтіленням
-
18:35З 1 вересня! Найкращі привітання з Днем знань і Першим дзвоником 2020
-
11:16Магнітні бурі у вересні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 серпня
-
07:12Погода в Україні 27 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 26 серпня
-
21:22З'явилась свіжа карта жіночих і чоловічих ерогенних зон: гайда вивчати разом
-
17:40В Україні ми говоримо так: добірка кумедних мемів, які смішні, бо правдиві
-
14:40В Україні продовжили карантин і заборонили в'їзд іноземцям: нові правила
-
11:00Всесвітній день собак: Вгадай породу хвостатих акторів!
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 серпня
-
07:17Погода в Україні 26 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 25 серпня
-
20:45ШАХТАР ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись фінал Суперкубку України-2020
-
19:23Шльопали ушльопки: які пісні були зайвими на концерті до Дня Незалежності України
-
16:10Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями
-
13:13ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х
-
11:30Коли ми станем собою: Океан Ельзи випустив нову довгоочікувану пісню
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня
- 24 серпня
-
21:0025 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:20Як виглядав Хрещатик в кінці XIX століття
-
15:13Фото спеціально для тих, хто вважає, що маски не допомагають: експеримент мікробіолога
-
12:16Найкращі вітання з Днем Незалежності від українських зірок: святкова добірка
-
10:30ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 серпня
- 23 серпня
-
21:47У ВООЗ розповіли, чи потрібно носити маски дітям
-
18:50Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+)
-
15:51Як носити та з чим поєднувати чоловічі шорти: 10 модних ідей у фото
-
13:48Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус: що відомо про її стан