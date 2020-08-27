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Дизайнер створив спецодяг для походу за продуктами: відео

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Одяг для походу в магазин - фото 1
Одяг для походу в магазин / instagram.com/unnecessaryinventions

Талановитий американець створює непотрібні, але дуже актуальні речі для сучасних людей. Цього разу він потішив фанатів спеціальною безрукавкою для тих, хто не хоче купувати пакети чи брати кошик для покупок.

Знайомтесь, Метт Бенедетто – дуже веселий і креативний хлопець, який разом з друзями працює над проєктом з красномовною назвою "Непотрібні винаходи" (Unnecessary Inventions). Більшість з них можуть підняти настрій навіть своїм дизайном. Так і трапилось з недавньою новинкою від Метта.

Більше винаходів Метта: Американець створив пристрій для задротів соцмереж

На платформі Reddit він розмістив ролик з демонстрацією спеціального одягу для походу за продуктами. Допис точно привернув увагу мережі, адже зібрав понад 90 тисяч балів та більше як 3 тисячі коментарів. А все тому, що Метт вигадав безрукавку, яка трансформується у сумку на ваших грудях. Зацініть:

I develop unnecessary product ideas and I made a hoodie that turns into a shopping bag. from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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