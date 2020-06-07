Надихнувся McDrive: пластичний хірург з Маямі вколює ботокс клієнтам прямо в машинах

Один з найуспішніших пластичних хірургів в США Майкл Сальжауер запустив в Маямі аналог McDrive – схожий, але дорожчий сервіс, де клієнт може отримати не соковитий бургер, а ін'єкцію ботоксу. Звичайно ж, не виходячи з машини.

Новий формат хірург Майкл Сальжауер придумав спеціально для тих, хто боїться коронавірусу, – в країні вже дозволили проводити дрібні косметичні операції, але дехто ще з побоюванням ставиться до відвідування клінік. Клієнтів зібралося чимало: за ті місяці, поки Сальжауер не працював, у багатьох вже розсмоктався ботокс – настав час повторювати процедуру.

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Новий робочий кабінет Сальжауера розташований в гаражі клініки. Операція проходить так: спочатку пацієнт реєструється в мережі, потім в призначений час під'їжджає до клініки, опускає скло і підставляє своє обличчя, далі – робота доктора. З метою безпеки, щоб люди не знімали маски – Сальжауер поки робить уколи тільки в лоб. Одна ін'єкція коштує 600 доларів. Клієнтам такий підхід подобається. Кажуть, креативно і зручно.

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