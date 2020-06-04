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13 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані

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13 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані - фото 1

Зважаючи на те, що відбувається зараз, 90-і зі своїми дивними тенденціями та ретротехнологіями викликають ностальгію, особливо в тих, хто тоді був дитиною чи підлітком. Якщо ви забули цю епоху, не хвилюйтеся – ми вам нагадаємо головні приколи.

До вашої уваги добірка лайфхаків 90-х, які здаються химерними, коли ми читаємо їх в 2020-му. Тим не менш, деякі поради викличуть у вас ностальгію або принаймні змусять усміхнутись.

1. Якщо ваша мишка глючить, вийміть кульку і почистіть її. Це, мабуть, просто пил

13 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані - фото 408203

2. Якщо ви хочете завантажити пісню, почніть це перед сном. Коли ви прокинетеся, процес дійде до 99%

13 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані - фото 408205

3. Якщо гра не працює, просто вийміть її та подуйте на неї

13 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані - фото 408206

4. Ховайте радіо, коли залишаєте автомобіль

13 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані - фото 408207

5. Не можете знайти прикольний постер з ілюзією? Просто сфотографуйте телевізійний шум, приклейте фото до стіни і скажіть усім, що в ньому можна побачити дельфіна (або двох!)

13 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані - фото 408209

6. У Simcity натисніть Ctrl + Shift + С та введіть "Motherlode" для додаткових 50 000 симолеонів

13 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані - фото 408210

7. Гра працює надто швидко або надто повільно? Увімкніть / вимкніть кнопку Turbo на корпусі комп'ютера

13 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані - фото 408211

8. Якщо на екрані з'явиться крилатий тамагочі, це означає, що ваші улюбленці вирішили повернутися додому. Але не впадайте у відчай: просто натисніть кнопки (A) та (C) одночасно – і ваше нове яйце готове до вилуплення

13 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані - фото 408212

9. Збільште розмір всіх важливих файлів до 1,45 Мб: тоді їх не зможуть вкрасти, бо вони будуть завеликі для дискети

13 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані - фото 408213

10. Завис комп'ютер? Затисніть Ctrl + Alt + Delete, щоб закрити програми

13 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані - фото 408214

11. Переконайте своїх друзів у тому, що ви суперкласні, приклеївши до штанів смужки кольорової фольги

13 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані - фото 408222

12. Не хочете, щоб інші читали ваш щоденник? Сховайте його всередині пустої коробки з-під касети нікому не цікавого фільму

13 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані - фото 408224

13. Не можете купити спрей для тіла? Просто скористайтесь олівцями Crayola – вони гарно пахнуть

13 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані - фото 408228

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